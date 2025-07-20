以軍再向加沙援助點開火至少36死　目擊者：坦克、軍車無差別掃射

加沙衞生部門和位於當地南部的納賽爾醫院（Nasser Hospital）稱，至少有36人在7月19日黎明前往由加沙人道基金會（GHF）設立的援助分發點途中，被以色列軍方的炮火打死。有目擊者表示，他們看到以軍當時透過坦克、軍車上的機槍進行無差別掃射，且開火前未有任何警告。對此，以軍回應指，當時有嫌疑人士在尚未展開活動的援助點附近約一公里處，不聽勸阻地持續接近軍方，因此士兵才會向他們開火警告。



路透社及美媒19日報道，加沙居民Mohammed al-Khalidi表示，他當時正與一群人在現場等待領取援助，其後以軍的軍車及坦克突然從兩邊駛來，並在無預警下向他們射擊。

2025年7月19日，加沙衞生部門和位於當地南部的納賽爾醫院（Nasser Hospital）稱，至少有36人在黎明前往援助分發點途中，被以色列軍方的炮火打死。圖為這次事件中死亡的巴人，而他的母親則在旁邊哀悼。（Reuters）

目擊者Mahmoud Mokeimar也提及上述情況，並表示：「佔領軍（以軍）不分清紅皂白地向我們開火。」另有目擊者稱，以軍在凌晨5時至6時之間，動用坦克上的機槍和無人機對民眾進行射擊。

納賽爾醫院護理部主任薩克爾（Mohamed Saker）表示，他們缺乏足夠的設備、藥品和人力，去提供足夠的醫療救治，並形容情況非常嚴峻。

2025年7月19日，加沙希法醫院，在以軍空襲中喪生的巴勒斯坦人葬禮上，有民眾於遺體旁做出悲傷的表情。（Reuters）

然而，GHF否認相關事件與其援助點有關，強調開火地點並不近，且當時援助點根本未開放，並再次呼籲民眾不要在夜間或清晨前往援助點；以色列軍方則稱，目前正對相關事件展開調查。