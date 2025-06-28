以色列傳媒揭軍方下令射殺加沙援助點平民　對潛在戰爭罪調查展開

以媒《國土報》（Haaretz）6月27日引述匿名以色列國防軍士兵稱，在對方未構成威脅的情況下，他們仍接獲命令要向加沙援助物資分發點附近的民眾開火。與此同時，隨着愈來愈多相關指控浮現，以色列軍事檢察長已下令對可能的戰爭罪行展開調查。



匿名的以軍士兵表示，他們被告知要向民眾開火以阻止後者靠近以軍陣地，又指自己駐紮的地方，每天有1至5人因此而被殺。他認為命令是對無威脅人士使用不必要的致命武力，並將現場形容為「殺戮戰場」（killing field）。

該報道的其中一名作者接受半島電視台（Al Jazeera）採訪時指出，以色列向平民開火的命令應該是人群管理的一種手段。他坦言自己不知道下令指揮官的身份，但涉事者很可能在軍中位居要職的高層。

路透社引述加沙衞生部門表示，自5月底以來，已有逾500人在援助點附近或聯合國運輸食品貨車經過的地區死亡。

《國土報》稱，以色列軍事檢察長目前已指示陸軍總參謀部事實調查評估機制對潛在的「戰爭罪」進行審查。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和國防部長卡茨（Israel Katz）則在27日晚發聯合聲明，批評《國土報》惡意散布謊言，誹謗以軍作為全世界最有道德軍隊的聲譽。

2025年6月23日，以色列據稱向加沙北部尋求援助物資的平民開火。圖為人們於希法醫院（Al-Shifa Hospital）站在因此而死亡的巴人屍體旁。（Reuters）

以軍其後向路透社證實，一些相關事件的確正在接受部門的審查，但重申軍方未指示士兵故意向平民開槍，並指近期正努力協助援助事宜，包括在援助點附近安裝新的圍欄和標誌，以及開闢更多通往援助點的路線。