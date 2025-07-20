英國六旬婦攜兒女組家族販毒集團　8涉案成員總計遭判囚逾106年

英國一名65歲、綽號「女王蜂」（Queen Bee）的女毒販梅森（Deborah Mason）招募了她的4個子女、她的妹妹和其他親信組成一個頗具規模的販毒網絡，向全國各地供應可卡因。相關成員落網後，於7月18日被法庭判合謀供應A類毒品罪成，其中8人總計遭判囚106.5年，梅森本人被判監禁20年。



英國廣播公司（BBC）及《衛報》報道，法庭及檢方提到，梅森領導的販毒集團在2023年4月至11月期間，在倫敦和英國各地販運批發價估計在2,300萬英鎊至3,500萬英鎊之間、黑市價為8,000萬英鎊（約8.4億港元）的可卡因。

警方公布梅森被捕過程的影片：

檢察官表示，集團成員每人每天可賺取超過1,000英鎊，每個參與者的犯罪動機似乎皆包含經濟利益。

警方稱 ，梅森的生活尤其奢華，曾為愛貓購買奢侈品牌Gucci的頸圈與貓繩套裝，以及大量精品。據法庭紀錄，她落網前，甚至曾規劃前往土耳其，接受整容手術。

除了梅森被判監禁20年外，她的4個子女分別被判15年、13年及11年；她的妹妹被判囚10年，另外2人被判13年及13.5年。其中還有一名成員的刑期未定，將於稍後宣判。