斯里蘭卡史上最大走私毒品Kush案　成分傳含人骨　英前空姐被捕

英國一名年僅21歲的前空姐，近日在斯里蘭卡首都科倫坡（Colombo，又譯可倫坡）機場被捕。



她的行李被搜出超過約45公斤的合成毒品，恐面臨最高25年有期徒刑，值得注意的是，這種毒品據傳含有「人骨粉末」，十分詭異。

英國一名年僅21歲的前空姐，近日在斯里蘭卡首都可倫坡機場因涉嫌運毒被捕。（X@NewsNew97351204）

行李藏有超過約45公斤俗稱「Kush」的致命合成毒品。而這起案件也是斯里蘭卡史上最大起的同類毒品案。（X@NewsNew97351204）

她堅稱自己無辜，懷疑毒品是他人「暗中放入行李」，但拒絕透露是誰。（X@NewsNew97351204）

英國《每日郵報》報道，這名被捕的前空姐夏洛特梅李（Charlotte May Lee），行李藏有超過約45公斤俗稱「Kush」的致命合成毒品。而這宗案件也是斯里蘭卡史上最大宗的同類毒品案。

報道指出，「Kush」據信源自西非，成分詭異，其成分傳聞含有「人骨粉末」，而在非洲國家塞拉利昂（Sierra Leone，又譯獅子山共和國），這種毒品每週奪走至少12條人命，當地甚至出現盜墓搶屍取骨煉毒的駭人事件。塞拉利昂總統比歐（Julius Bio）甚至曾抨Kush是「國家存亡的毒害」，並於去年宣布毒品緊急狀態。

目前夏洛特梅李被關在科倫坡北部一處監獄，其律師透露，監獄環境簡陋，導致她只能「睡在水泥地板上」，但已與家人取得聯繫。

她堅稱自己無辜：

我從來沒見過那些東西。當他們在機場叫我打開行李時，我以為裡面是我的衣物和個人物品，結果完全不是。

她表示懷疑毒品是他人「暗中放入行李」，但拒絕透露是誰。

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