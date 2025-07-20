印度反對黨籲基層變革：八成電視部件為中國製　印度製造只是組裝

中美競爭日益加劇之際，將印度捧為中國製造「替代方案」甚囂塵上，然而經過多年實踐，已有印度政客認識到，印度工業存在結構性問題，印度製造尚未實現真正意義上的自力更生。



據《印度時報》7月19日報道，印度反對黨國民大會黨（國大黨）領袖拉胡爾·甘地（Rahul Gandhi）當天呼籲政府推動「基層變革」，將印度打造成真正的製造業強國。從而與中國抗衡。他表示，在「印度製造」的名義下，印度實際上只是進行來料組裝，而非真正的製造。

甘地在社交媒體X平台上發文稱：「你們知道嗎？印度製造的大多數電視中有80%的零部件來自中國。在『印度製造』的名義下，我們只是在組裝，並沒有真正製造。從iPhone到電視都是這樣，零件都來自國外，我們只是把它們拼裝起來。」

他還提到印度工業存在的結構性問題，他說：「小企業家希望進行製造，但既沒有政策支持，也缺乏幫助。相反的是，高額稅負和少數企業壟斷了國家的工業。」

反對黨印度國民大會黨魁，拉胡爾甘地（Rahul Gandhi）。（路透社）

甘地強調，除非印度在生產上實現自力更生，否則有關就業、增長和「印度製造」的討論都將只是「空洞的說辭」。他說：「需要的是基層層面的變革，使印度擺脫流水線式的拼裝，成為真正的製造強國，才能在實力上與中國抗衡。」

在早前的演講中，甘地曾引用政府數據稱，「印度製造」未能復興製造業。他表示：「印度製造業佔GDP的比重已從2014年的15.3%下降到12.6%，是60年來的最低水平。」

為強調政策改革的迫切性，甘地曾指出：「過去十年，中國一直在電池、機械人、電機和光學技術方面深耕不輟，在這些領域至少領先印度十年。」

「當前，世界正站在技術與經濟革命的門檻上，印度需要一個新的增長、生產和參與的願景，這一願景必須直接應對我們面臨的兩個最大挑戰：就業危機和90%印度人缺乏機會。」

他還說：「就業來源於生產，而所謂的『印度製造』未能使製造業復甦。但我們正迎來能源和交通革命的機會，涉及可再生能源、電池、電動馬達、光學和人工智能，必須將這些結合起來。印度必須在這場革命中佔據核心地位，通過提振生產，為我們的青年帶來未來的希望。」

《印度時報》此前報道披露，印度製造的包括電視在內的消費電子產品，嚴重依賴中國提供的原材料，比如揚聲器組件需要中國出口的稀土磁體。印度電子工業協會（ELCINA）數據顯示，這些磁體對高性能音頻產品至關重要，占其物料清單的5%至7%，而印度幾乎100%的磁體都從中國進口。

圖為2022年11月12日，大批遊客聚集在新德里的印度門（India Gate）。（Getty）

「印度製造」的窘境遠不止電視機，蘋果手機是另一個典型的例子。蘋果位於印度的工廠僅生產iPhone外殼，整機則是由已生產好的組件組裝而成。

2023年，塔塔集團位於霍蘇爾的工廠負責生產iPhone外殼，據稱良率僅為50%，也就是說，有一半的組件未能通過蘋果嚴格的質量檢測。這一良率非常低，突顯了高技能、高效率製造運營的重要性。

美國《連線》雜誌稱，儘管蘋果希望藉助印度部分擺脫對中國的依賴，但此舉本身仍將嚴重依賴中國工人。

印度半導體製造業人士辛格說：「你需要來自中國的專業技術。中國的工程師和其他人員必須過來搭建（生產）線。」

去年9月份，美國《華盛頓郵報》援引分析稱，隨着印度擴大智能手機、太陽能電池板和藥品等商品的生產，印度經濟本身也變得更加依賴中國的進口。有印度學者稱，諷刺的是，在印度政府推行「自力更生」戰略之際，印度經濟發展越來越依賴外國技術知識，尤其是中國技術知識。

與此同時，路透社的一篇文章也分析指出，印度試圖追趕中國的製造業規模，但現實阻礙了這一決心。印度政府自2020年以來一度加強了對中國投資的限制，尋求發展本土製造業，雖然印度為本地生產提供了大量補貼，企業卻始終難以擴大生產規模，其「工業巨頭之路」遭受挫折。

美國《紐約時報》同樣提到，儘管全球貿易需要中國的「替代方案」，可印度的港口跟不上物流需求。文章指出，印度希望成為能夠替代中國的製造業和出口巨頭，不過其物流運作面臨效率低下的難題。過去二十年裏印度港口的集裝箱流量的確實現了大幅增長，但仍無法與中國港口相提並論。

亞馬遜承諾幫忙印度企業，支持了莫迪「印度製造」運動。（Getty）

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）援引美印戰略夥伴關係論壇主席兼行政總裁穆克什·阿吉（Mukesh Aghi）說，「中國在基礎設施方面領先印度十年，因此該國需要付出更多的努力，確保基礎設施的持續建設」。

近期，中印交流逐漸回暖，印度國防部長拉傑納特·辛格不久前率領印度高級代表團訪華，參加在山東青島舉行的上海合作組織成員國國防部長會議。印媒認為，雖然中國和印度依然存在分歧，但更加頻繁的高層接觸表明，兩國正尋求穩定關係。

7月14日，印度外交部長蘇傑生抵達北京，時隔5年後首次訪問中國。蘇傑生在北京表示，印度和中國互相交換觀點和意見非常重要，兩國關係持續正常化可以產生「互惠互利的結果」。

中國外交部發言人毛寧此前曾表示，作為兩個最大的發展中國家，雙方當前的共同任務是致力於實現各自國家的發展振興，應當相互理解、相互支持、相互成就，這符合兩國28億多人民的根本利益，契合地區國家的共同期待，順應全球南方卓然壯大的歷史潮流，有利於世界的和平穩定和發展繁榮。

毛寧說，做相互成就的夥伴，實現「龍象共舞」是中印唯一正確的選擇。中方願同印方共同努力，深入落實好兩國領導人的重要共識，以今年中印建交75周年為契機，推進各領域、各層級的交流合作，推動中印關係沿着健康穩定的軌道向前發展。

本文獲《觀察者網》授權轉載

