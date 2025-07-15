印航空難｜印度民航總局：營運商需緊急檢查部份波音飛機燃油開關

針對印度航空（Air India）上月一班波音787-8型客機墜毀，共造成至少260人遇難，印度民航總局7月14日發布指令，要求該國所有航空運營商在7月21日前，對部份波音飛機的燃油開關及其鎖定系統進行緊急檢查。



2025年6月13日，印度艾哈邁達巴德，一名消防員站在墜毀的印度航空波音787-8客機旁。（Reuters）

新華社報道，此項指令源於日前一份針對印航空難的初步調查報告。報告指出，涉事飛機的燃油開關在墜毀前從「運行」切換到「切斷」位置，導致發動機燃油供應中斷。

報告同時披露，美國聯邦航空管理局（FAA）曾於2018年發布公告，建議波音787等機型的運營商檢查燃油開關的鎖定功能，以確保開關不會意外改變位置。

據《印度時報》報道，此次緊急檢查對象涉及波音787、747和737機型，運營商包括印度航空、靛藍航空（IndiGo）和香料航空（SpiceJet）等多家印度航空公司。

2025年6月12日，印度艾哈邁達巴德（Ahmedabad），印度航空一架波音787-8夢幻客機殘骸停放在薩達爾瓦拉巴伊帕特爾國際機場外的空地上，該飛機從該機場起飛並在不久後墜毀。（Reuters）

6月12日，印航一架從印度飛往英國的波音787-8型客機，在印度古吉拉特邦艾哈邁達巴德（Ahmedabad）機場起飛後不久墜毀。