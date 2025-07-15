印航空難｜印度民航總局：營運商需緊急檢查部份波音飛機燃油開關
撰文：蕭通
出版：更新：
針對印度航空（Air India）上月一班波音787-8型客機墜毀，共造成至少260人遇難，印度民航總局7月14日發布指令，要求該國所有航空運營商在7月21日前，對部份波音飛機的燃油開關及其鎖定系統進行緊急檢查。
新華社報道，此項指令源於日前一份針對印航空難的初步調查報告。報告指出，涉事飛機的燃油開關在墜毀前從「運行」切換到「切斷」位置，導致發動機燃油供應中斷。
報告同時披露，美國聯邦航空管理局（FAA）曾於2018年發布公告，建議波音787等機型的運營商檢查燃油開關的鎖定功能，以確保開關不會意外改變位置。
據《印度時報》報道，此次緊急檢查對象涉及波音787、747和737機型，運營商包括印度航空、靛藍航空（IndiGo）和香料航空（SpiceJet）等多家印度航空公司。
6月12日，印航一架從印度飛往英國的波音787-8型客機，在印度古吉拉特邦艾哈邁達巴德（Ahmedabad）機場起飛後不久墜毀。
印航空難｜韓國交通部：將要求所有航空公司檢查波音客機燃料開關印航空難｜初步調查結果撲朔迷離 死者家屬不滿籲增透明度印度航空空難｜報告指墜機前引擎燃油遭切斷 專家：極罕見意外印度航空空難｜WSJ：引擎「油門」中途關閉 慘劇疑與機師有關印尼波音737機遇強烈側風驚險着陸 機身右傾險墜地釀空難｜有片