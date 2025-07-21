阿拉斯加航空遭遇IT問題　暫時停飛所有客機

美國聯邦航空局（FAA）7月20日的通告顯示，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）要求整個機隊停飛。該公司之後稱，目前遇到IT問題，導致運作受影響。



《紐約時報》20日報道，FAA在同日晚上9時後發出有關通告，阿拉斯加航空亦在社交平台X宣布暫時停飛消息，公司向受影響旅客致歉，並呼籲當天晚上出門的旅客應預先確認航班情況。

路透社引用FAA飛機狀況網站顯示，阿拉斯加航空及旗下公司地平線航空（Horizon Air）的飛機全數停飛。

報道指，截至4月24日，阿拉斯加航空共有238架飛機，全數都是由波音（Boeing）生產。

圖為阿拉斯加航空一架波音737-900ER客機在溫哥華國際機場降落。（REUTERS）

阿拉斯加航空曾在去年初發生罕見意外，當時一架波音737 MAX 9客機在飛行途中甩窗，公司一度停飛該型號客機。

美國阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）一架波音737 MAX 9客機2024年1月5日發生「甩窗」意外。圖為美國國家運輸安全委員會（NTSB）1月7日調查時拍下的缺口處。（Reuters）

路透社提到，阿拉斯加航空擁有的夏威夷航空（Hawaiian Airlines）的IT部分系統曾在6月遭黑客攻擊，公司至今仍在評估事件對財政的影響。