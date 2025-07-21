太空油｜不止香港？新加坡同告淪陷、深夜驚見行屍走肉｜有片

上月，4名少年疑似吸食俗稱「太空油」的電子煙，深夜在新加坡榜鵝（Punggol）一帶出現如像「行屍走肉」的行為，有人搖晃身體、有人倒地不起，引起公眾恐慌。不單如此，當地媒體近日廣泛報導了此一新興毒品的禍害，顯示出這個問題不僅是香港獨有，還同樣深深影響着獅城。



在社交媒體Instagram上最近發佈的一段影片中，有當地民眾在榜鵝市鎮廣場（Punggol Town Square）拍到4名少年舉止異常，其中一人仰躺在地，其餘三人則步伐踉蹌、神情恍惚。其中一名身穿黑衣的少年在跌跌撞撞後突然倒下，另一名白衣少年則走向同伴，抱住對方，接着蹲坐在地。

除了這一影片引起當地關注外，新加坡媒體近期也不時報導當地一些青少年、中年人，以至家庭，如何因太空油毒品的禍害而深受影響。

其中去年9月的個案或許是一個較早的警號，一名19歲少女懷疑因吸食太空油後被發現死在自己所在的組屋樓下。驗屍結果證實，她死於墜樓，她的手機在18樓被發現，但沒有遺書。她的父親向當地媒體表示，自己也曾是一名有毒品犯罪前科的罪犯，但他數個月來一直試圖警告女兒：「我想以身作則，告訴她遠離毒品和太空油。但為時已晚。」

今年首半年依托咪酯案例較去年多3倍

太空油，在新加坡被稱作「Kpods」或「喪屍烟彈」，是一種摻入依託咪酯（etomidate）成分的電子煙，吸入後可能導致肌肉抽搐、意識模糊，還會讓人神志不清、行為失控，甚至如喪屍般遊走。

太空油問題不僅是香港獨有，同樣深深影響着新加坡。圖為香港海關檢獲懷疑太空油煙彈。（政府新聞處圖片）

雖然電子煙在新加坡被全面禁用，禁止民眾購買、持有或使用電子煙，違法者可被罰款高達2000新元（約1.22萬港元），而依託咪酯作為麻醉劑也只能在醫療用途下合法使用，惟由於其尚未被列為危險毒品，持有或使用含有依託咪酯的電子煙只是會被判監禁長達兩年，或罰款高達1萬元，或兩者兼施。這讓一些不法分子認為有機可乘，便鑽了法律漏洞，使太空油有機會在當地傳播。

據新加坡衛生部和內政部稱，截至 6 月 30 日，衛生科學局已發現 28 例涉及依托咪酯的病例，幾乎是 2024 年全年 10 例的三倍。

太空油不止在新加坡響起警號，還在東南亞肆虐，成為區內日益嚴重的問題。（資料圖片）

毒品電子煙已擴展至東南亞

太空油除了在新加坡響起警號外，也在東南亞肆虐，成為區內日益嚴重的問題。聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）報告稱，太空油在東南亞市場呈現增長趨勢，犯罪團夥通過社交媒體平台行銷，吸引不少年輕人購買。

除太空油外，東南亞還有將其他毒品滲入電子煙的情況。舉例，去年馬來西亞記錄了 119宗摻有毒品的電子煙緝獲案件，較前一年的32宗明顯上升。同年6月，馬來西亞對4名新加坡人提起訴訟，指控他們販賣了近 5,000 個裝有液態可卡因的電子煙煙彈，其中包括3名新加坡人。

在泰國，兩名新加坡人在曼谷因販賣摻有冰毒和海洛因的電子煙而被捕。

這些案例均表明，這些改裝電子煙傳播得多麼迅速，對整個東南亞造成越來越廣泛的影響。