新加坡總理黃循財下週訪華 中方：冀攜手維護多邊主義和自由貿易
撰文：劉耀洋
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新加坡總理黃循財應中國國務院總理李強邀請，將於6月22日至26日對中國進行正式訪問。中國外交部發言人郭嘉昆20日在例行記者會表示，中方期待通過這次訪問，與新加坡進一步加強戰略溝通，加強各領域交流合作，攜手維護多邊主義和自由貿易。
郭嘉昆說，黃循財去年5月就職後將中國作為東盟外首訪國家，充分體現對中新關係發展的高度重視。
郭嘉昆表示，黃循財在訪問期間將與中國國家主席習近平會晤，李強及全國人民代表大會常務委員會委員長趙樂際也將分別與黃循財舉行會談，雙方將就中新關係和共同關心的國際、地區問題深入交換意見。
他指中國和新加坡是友好近鄰和重要合作夥伴。在兩國領導人戰略引領下，中新關係保持良好發展勢頭。另外，兩國領導人2023年確立了全方位高質量的前瞻性夥伴關係定位，也為兩國新時期關係發展指明了方向。
郭嘉昆說，今年是中新建交35周年，中方期待通過這次訪問，推動兩國關係在新的起點上實現更大發展，為地區和世界的發展繁榮作出更大貢獻。
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