WSJ稱美財長勸勿解僱鮑威爾　特朗普否認：我最清楚甚麼有利市場

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）引述消息人士稱，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）最近私下向總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）解釋為何解僱聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）是不明智的舉動，並力勸他不要這樣做。特朗普其後在社交媒體發文否認並批評報道不實，強調自己比任何人都清楚甚對市場及美國好，不用別人跟他解釋。



特朗普20日在社交媒體Truth Social發文，批評《華爾街日報》今天又刊出一則一如往常的不實報道，並指自己根本不須別人向他解釋開除鮑威爾對市場不利。

2025年7月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交媒體Truth Social發文，批評《華爾街日報》刊出「美國財長貝森特（Scott Bessent）私下向特朗普解釋為何解僱聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）是不明智舉動」的報道不實。（網絡圖片）

特朗普強調：「要不是因為我，現在的市場根本不可能創新高，搞不好早就崩盤了！（華爾街日報）請把你們的資訊弄清楚，不是別人向我解釋，是我向他們解釋。」

《華爾街日報》此前引述消息人士稱，貝森特曾向特朗普提出三大原因，呼籲對方不要解僱鮑威爾。

2017年11月2日，美國華盛頓白宮，時任總統特朗普（Donald Trump，左）在與獲他提名的聯邦儲備局主席鮑威爾（Jerome Powell，右）舉行會面。（Reuters）

另外，這也是特朗普最近第二度與《華爾街日報》針鋒相對，他上週就有關自己與已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的報道正式起訴前者的2名記者、母公司道瓊斯、道瓊斯母公司新聞集團，以及掌管新聞集團的傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）。