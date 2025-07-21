Coldplay演唱會捉姦｜Chris Martin溫馨提示：會拍攝觀眾放到屏幕

英國樂隊Coldplay上周在美國波士頓開演唱會，期間意外撞破美國數據處理公司Astronomer的男CEO拜倫（Andy Byron）和女HR總監卡博特（Kristin Cabot）婚外戀，現場影片在社交平台瘋傳。Coldplay主唱Chris Martin19日在另一場演唱會上向觀眾作出「溫馨提示」，稱他們會捕捉現場觀眾畫面並投射在大螢幕上。



Coldplay於上周六在威斯康星州麥迪遜（Madison）舉行演唱會，期間Chris Martin一邊彈結他一邊對台下觀眾表示：「我們想對人群中的一些人打個招呼。我們會用我們的鏡頭，把你們當中的一些人放到大屏幕上。」現場觀眾隨即哄堂大笑。

Chris Martin接着又開玩笑稱：「所以，如果你還沒化妝，請現在就開始化妝。」

偷情事件發生於17日，兩名當事人到現場觀看Coldplay演唱會，不料被鏡頭拍攝到二人親密相擁的場面。當事人隨即尷尬掩面，主音Chris Martin則調侃稱他們「一是在偷情，或是怕羞」。

已婚男CEO拜倫之後從公司辭職，Astronomer未有宣布卡博特去向。Coldplay事後並未直接就事件發表評論。