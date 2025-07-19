Coldplay捉姦事件｜美媒：女主角夫為另一企業CEO　5個月前剛置業

英國樂團Coldplay於7月16日在美國波士頓的演唱會意外成為「捉姦」現場，大螢幕剛好拍到已有家室的美國軟件公司Astronomer行政總裁（CEO）拜倫（Andy Byron）與女HR主管卡博特（Kristin Cabot）親密相擁，兩人掩臉閃躲，片段在網絡瘋傳。據美媒7月18日報道，卡博特的現任丈夫安德魯（Andrew Cabot）也是一名公司行政總裁，兩人在5個月前剛一起置業。



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在事件後，卡博特被指是在2022年與丈夫Kenneth Thornby離婚。按照外媒最新指，她之後再婚，現任丈夫是麻省酒類製造商Privateer Rum行政總裁兼營運總監（COO）安德魯（Andrew Cabot）。

綜合《每日郵報》、《紐約郵報》報道，兩人的登記地址均是在新罕布什爾州（New Hampshire）的Rye地區的一個住址，紀錄也顯示他們2月在新罕布什爾州以220萬美元（約1,716萬港元）購買一幢兩層高的4房房屋。

↓ 卡博特與安德魯 ↓

卡博特的社交網站戶口曾顯示，她曾在2020年9月加入Privateer Rum公司，擔任顧問委員會成員。她2024年11月到Astronomer任職，並在社交網站頁面自詡獲得「上至CEO下至助理」的信任。

事件中的男主角拜倫也是已婚狀態，其妻子Megan Byron在事後已經關閉Facebook戶口，更被指在關閉前在姓名一欄刪去隨夫姓的姓氏。

拜倫領導的科企Astronomer創立於2018年，旗下產品包括基於Apache Airflow開發的數據營運平台Astro，以幫助企業更有效地管理、運行和觀察數據管道，2022年已成為獨角獸企業（估值逾10億美元）。

美國軟件公司Astronomer男CEO拜倫（Andy Byron，左三）與女HR主管卡博特（Kristin Cabot，右一）因在Coldplay演唱會上的相擁一幕而成為網絡熱話（Bain Capital Ventures）

上傳影片者：根本不知兩人是誰

這次事件始於一名Coldplay粉絲Grace Springer在社交網站上傳拜倫與卡博特「先相擁、後躲避」的片段，這名粉絲向傳媒指，她上傳影片只是覺得很有趣，根本不知道該兩人是誰，更沒想到會引發一單醜聞。

她指「我內心有一部份感到難過，把他們的生活徹底顛覆，但玩愚蠢遊戲…… 贏愚蠢獎品（意指一個人做了愚蠢的事，就要承擔帶來的後果）。」

她又稱「我希望他們的伴侶能夠從中走出來，獲得第2次機會，獲得應得的幸福，他們的未來仍然在他們面前。」