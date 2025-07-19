Coldplay演唱會爆婚外情疑雲　Astronomer：人夫CEO停職調查中

英國樂隊Coldplay7月17日在美國波士頓開演唱會期間，意外撞破美國數據處理公司Astronomer的男CEO拜倫（Andy Byron）和女HR總監卡博特（Kristin Cabot）的婚外戀。該公司18日在網上發布聲明，表示拜倫已經休假，董事會正在對事件展開調查。



拜倫自2023年7月起領導Astronomer，他是董事會成員。2024年11月公司聘用卡博特，當時男方在聲明中對卡博特的工作能力讚不絕口。

美國軟件公司Astronomer男CEO拜倫（Andy Byron，左三）與女HR主管卡博特（Kristin Cabot，右一）因在Coldplay演唱會上的相擁一幕而成為網絡熱話（Bain Capital Ventures）

▼Astronomer：拜倫已停職 調查進行中

Astronomer在社交平台X（舊稱Twitter）上發布聲明，宣布拜倫正在休假中，目前行政總裁（CEO）由公司聯合創始人兼產品總監Pete DeJoy臨時擔任。聲明還表示，董事會已對該事件展開正式調查。

美媒Axios引述知情人士指出，男女高管都已被停職調查，Astronomer之所以這麼晚才發聲，部分原因是拜倫辭職緩慢、要和公司進行離職補償談判。

除了發現拜倫和卡博特，Coldplay演唱會鏡頭還拍到他們身後一名女子表情尷尬。此前網傳該女子是同為Astronomer員工的艾萊莎（Alyssa Stoddard）。

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公司聲明否認該女子身份，稱艾萊莎並未出席演唱會，影片中也沒有其他的員工。

此前網傳的拜倫「承認出軌的聲明」亦遭公司否認：「拜倫尚未發表任何聲明，任何相關報道均不屬實。」