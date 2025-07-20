Coldplay捉姦事件｜Astronomer：人夫CEO Andy Byron已辭職
撰文：張子傑
出版：更新：
英國樂隊Coldplay7月17日在美國波士頓開演唱會期間，意外拍到美國數據處理公司Astronomer的已婚男CEO拜倫（Andy Byron）和女人事總監卡博特（Kristin Cabot）的關係非比尋常。事件發酵多天後，Astronomer宣布，拜倫已辭職。
路透社及天空新聞7月19日報道，Astronomer當天發表聲明，稱公司致力維護創立以來的價格和文化，而公司領袖亦應在行為及問責定下標準，惟最近卻未達標。
聲明提到，公司董事會將招聘新的行政總裁，目前共同創辦人及產品總監會繼續擔任暫代CEO一職。不過聲明並未提及事件中的女主角卡博特的去向。
事件發生於17日，兩人到波士頓觀看Coldplay演唱會期間，被鏡頭拍攝到懷疑偷情場面後，兩人隨即尷尬掩臉，主音Chris Martin「抽水」稱他們「一是在偷情，或是怕羞」。有關片段之後在社交平台瘋傳，更成為不少人的惡搞材料。
+3
Coldplay捉姦事件｜美媒：女主角夫為另一企業CEO 5個月前剛置業Coldplay演唱會捉姦｜各界抽水：主持齊模仿 球場Kiss Cam有彩蛋Coldplay捉姦｜出軌CEO曾大讚女主角 正室Facebook遭洗版Coldplay演唱會捉姦｜前員工指人夫CEO乞人憎 女HR自詡眾望所歸