Coldplay捉姦事件｜Astronomer：人夫CEO Andy Byron已辭職

英國樂隊Coldplay7月17日在美國波士頓開演唱會期間，意外拍到美國數據處理公司Astronomer的已婚男CEO拜倫（Andy Byron）和女人事總監卡博特（Kristin Cabot）的關係非比尋常。事件發酵多天後，Astronomer宣布，拜倫已辭職。



美國軟件公司Astronomer男CEO拜倫（Andy Byron，左三）與女HR主管卡博特（Kristin Cabot，右一）因在Coldplay演唱會上的相擁一幕而成為網絡熱話（Bain Capital Ventures）

路透社及天空新聞7月19日報道，Astronomer當天發表聲明，稱公司致力維護創立以來的價格和文化，而公司領袖亦應在行為及問責定下標準，惟最近卻未達標。

聲明提到，公司董事會將招聘新的行政總裁，目前共同創辦人及產品總監會繼續擔任暫代CEO一職。不過聲明並未提及事件中的女主角卡博特的去向。

事件發生於17日，兩人到波士頓觀看Coldplay演唱會期間，被鏡頭拍攝到懷疑偷情場面後，兩人隨即尷尬掩臉，主音Chris Martin「抽水」稱他們「一是在偷情，或是怕羞」。有關片段之後在社交平台瘋傳，更成為不少人的惡搞材料。