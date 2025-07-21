濟州航空空難｜調查顯示機師錯關引擎　韓飛行員協會批推卸責任

路透社21日引述消息人士稱，有「明確證據」顯示，去年12月造成179人死亡的韓國濟州航空空難中，機師在鳥擊發生後錯關引擎，造成飛機墜毀。韓媒報道稱，航空事故調查委員會已於19日向空難遇難者家屬協商會透露調查結果。韓國民間航空飛行員協會指責委員會試圖將責任推卸給機師，要求全面公開事故調查資料。



匿名消息人士向路透社透露，委員會根據駕駛艙語音記錄器、計算機數據以及在殘骸中發現的物理引擎開關判斷，機師在飛機遭遇鳥擊後，關掉了受損程度較低的右側引擎，而非受損更嚴重的左側引擎，造成飛機兩台引擎均失去動力。

另有政府消息人士表示，對回收的飛機引擎的檢查顯示，在鳥擊和墜毀前，發動機不存在任何缺陷。

韓國濟州航空客機墜毀，機上179人罹難，現場滿是血腥味，當局一共動員1572人進行搜救。（路透社）

韓國濟州航空客機墜毀，機上179人罹難，現場滿是血腥味，當局一共動員1572人進行搜救。（路透社）

韓國航空事故調查委員尚未發佈正式調查報告，但已於上周六與空難遇難者家屬協商會舉行的說明會上說明調查結果。

韓國民間航空飛行員協會（ALPA-K）21日發表聲明，對調查結果表示強烈反對，僅憑片面信息就斷定一起綜合性事故的原因，稱調查委員會試圖將事故責任轉嫁給機師。協會敦促調查委員會公開包括飛行資料記錄儀（FDR）和駕駛艙語音記錄儀（CVR）記錄在內的所有調查資料。

《朝鮮日報》報道稱，調查委員會原計劃在遇難者家屬簡報會後立即向媒體公佈調查結果，但由於家屬強烈反對，最終取消發佈。