印度航空空難｜機長疑有心理問題　英媒：事前曾託保安照顧老父

印度航空（Air India）一架客機6月發生嚴重空難，造成260人死亡，初步報告不排除發動機燃油一度被切斷是肇禍原因，調查因而轉向機師行為。



隨後有關機長薩巴瓦爾（Sumeet Sabharwal）心理問題的傳聞甚囂塵上，更有知情人士爆料，美國官員初步推斷是機長關閉燃油供應。現在外媒曝光薩柏瓦爾執飛這次死亡航班前最後的交待：請求警衛幫忙「照顧父親」。

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印航波音787客機AI171航班，6月12日起飛不久後墜入艾哈邁達巴德（Ahmedabad）市住宅區，造成機上乘客與機組人員多達241人罹難，連同地面人員總計260人死亡，這是全球10年來最嚴重空難。

印航空難唯一生還者拉梅什。（X@PadmajaJoshi）

拉梅什逃離後，嘗試返回火場尋找弟弟阿賈伊，但被救護人員攔住帶往醫院治療。（X@PadmajaJoshi）

拉梅什表示：「如果我們當時坐在一起，也許我們都能活下來，我努力想安排兩個相鄰座位，但沒能如願。我看著弟弟離去，現在一直在想：為甚麼我沒能救他？」（X@AmanKayamHai_）

根據印度航空事故調查局（AAIB）6月12日公布的初步調查報告，失事關鍵原因應是兩具引擎的燃油開關起飛後突然被關閉導致。當時有外媒引述機長薩巴瓦爾的同事稱，對方疑似受到心理健康問題困擾。

《華爾街日報》7月16日再度引述知情人士透露，美國官員根據座艙對話錄音內容，評估應為「機長切斷飛機發動機燃料供應」。美方上述評估並未包含在正式文件中。

《太陽報》19日引述《每日電訊報》（Telegraph）報道，56歲的薩巴瓦爾在執行這次死亡航班前，向他孟買公寓的住家警衛表達詭異訊息。

2025年6月12日，印度航空（Air India）一架載有242人、飛往英國倫敦的客機於印度西部艾哈邁達巴德（Ahmedabad）機場附近墜毀，除了一人外全機罹難，其中包括56歲機長薩巴瓦爾（Sumeet Sabharwal）。圖為薩巴瓦爾的個人照。（X@SandeepUnnithan）

警衛洛坎德（Sunil Lokhande）向《每日電訊報》描述：「我忘不了那最後一幕，薩巴瓦爾像往常一樣用手撥了撥頭髮，然後告訴我『請幫忙照顧我爸爸，我很快就會回來。』」

洛坎德補充，「他笑着走遠。你根本想不到他心裏藏着任何悲傷。」這句話成為薩巴瓦爾的最後訣別。

《每日電訊報》報道提到，薩巴瓦爾的好友科哈爾（Kapil Kohal）稱他「內心柔軟，卻是英雄」，但也透露薩巴瓦爾的母親2022年去世後，他情緒低落，甚至與妻子分居，搬至孟買陪伴90歲高齡老父。

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