2050年前全球恐有千萬人因超級細菌喪命　經濟年損失近2萬億美元

英國政府資助的一項研究顯示，若未能有效應對超級細菌蔓延，全球每年恐將有數百萬人因此喪命，並在2050年前使全球經濟每年損失近2萬億美元（約15.7萬億港元）。



這項由智庫「全球發展中心」（Center for Global Development）主導的研究指出，若各國沒有採取緊急干預措施，抗菌素耐藥性（Antimicrobial Resistance，簡稱AMR）上升或導致未來25年全球年均國內生產總值（GDP）損失1.7萬億美元。AMR指細菌對抗生素產生抵抗力，是導致超級細菌蔓延的主因之一。

美國製藥公司生產的各種藥片、藥物和醫藥產品的混合物。（Getty）

報告評估122個國家因AMR造成的經濟與健康負擔，並預測在最悲觀的情境下，到2050年，中國年均GDP將損失近7220億美元，美國為2957億美元，歐盟為1870億美元，日本為657億美元，英國則是586億美元。

但在全球抗藥性問題日益嚴峻之際，多國卻大幅削減援助預算。本周四，英政府宣布削減對「弗萊明基金」（Fleming Fund）的資助，這個基金主要用於協助中低收入國家應對AMR。特朗普（Donald Trump）政府也確認將削減90億美元對外援助，法國、德國等歐洲國家也相繼縮減海外援助支出。

研究主要作者、全球發展中心（Center for Global Development, CGD）政策研究員麥克唐納（Anthony McDonnell）說：「我們最初的研究假設是耐藥率升幅將維持過去的穩定趨勢，但美英等國突然大幅削減官方發展援助，法德等也大幅縮減撥款，這些都可能使全球耐藥率激增，逼近模型中最悲觀的情境……這將導致全球新增數百萬人死亡。」

另據美國健康指標與評估研究所（IHME）的數據，到2050年，AMR相關死亡人數預計將增加60%。美國每年因抗藥性細菌死亡人數將達134萬，英國也將達18萬4000人，而重症感染病例也將大幅攀升。

超級細菌導致住院率上升和住院更久，治療更複雜且成本高昂，必須使用更昂貴的二線藥物，整體治療費用約為普通感染的一倍。研究估計，全球每年因治療AMR增加的衛生成本將達1760億美元，其中英國支出將從9億美元增至37億美元，美國則從155億美元攀升至近570億美元。

英國倫敦的救護人員在倫敦皇家醫院運送病人。（Getty Images）

此外，細菌抗藥性更強也會衝擊勞動力市場。研究指出，英國、歐盟和美國的勞動力人口會因此分別減少0.8%、0.6%和0.4%。

但報告也稱，若各國立即採取積極措施，加大對超級細菌的防控投入，包括提升新型抗生素可及性、改善感染治療質量，到2050年，美國經濟每年可望因此增長1562億美元，英國也將增長120億美元，兼顧經濟效益與公共健康成果。

本文獲《聯合早報》授權轉載

