悉尼街頭現中國警車　21歲男子冒充警察被捕　行李箱搜出彈藥

澳洲悉尼警方7月18日在史卓菲（Strathfield）攔下一名駕駛黑色轎車的21歲男子。該車車身被發現貼有中文「警察」字樣，且警方後在該車行李箱搜出彈藥。事主已被控以駕駛非法展示警察標誌車輛、冒充公職人員等罪名，22日在悉尼寶活（Burwood）地方法院提堂。



綜合澳媒報道，警方稱詢問期間，該名男子向警員出示過一份偽造文件，聲稱該車輛用於接載中國領事館官員。

而在搜查車輛時，警員則在行李箱中發現一個裝有48發實彈的盒子。他還告訴警方，認為車內是「存放彈藥的最佳地點」。警方後當場沒收彈藥及車內其他涉嫌用於冒充警察的物品。

被搜出的子彈（NSW Police Force）

該男子持有有效持槍證，並稱其家中保險箱內存有兩支步槍。警方隨後前往他位於悉尼西北部Baulkham Hills的住所，搜出兩支膠彈槍。該男子的持槍牌照現正接受核查。