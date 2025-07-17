澳洲總理訪華 成都探望旅澳15年大熊貓「福妮」：兩國友誼見證者
撰文：劉耀洋
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澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）訪華之旅迎來尾聲，他較早前抵達此行的最後一站成都，並於7月17日前往大熊猫繁育研究基地，探望曾旅居澳洲15年、現年19歲的大熊貓「福妮」（Fu Ni）。他其後在社交媒體發文稱，福妮不僅可愛，更是中澳兩國悠久友誼的見證者。
澳洲廣播公司報道，阿爾巴尼斯探望福妮期間表示，他回憶起多年前在阿德萊德動物園親手餵食福妮的情景，並稱牠是傑出的「中國大使」。他坦言自己很喜歡看大熊貓的影片，稱自己關注多個有關大熊貓的帳號。
與此同時，福妮則躲在樹叢後，好奇地張望，後來還從樹叢走出來，一邊啃咬着蘋果。
福妮與另一隻大熊貓「網網」於去年11月15日結束旅澳生活返回中國，其後新熊貓「星秋」及「怡蘭」則接替牠們赴澳旅居。
阿爾巴尼斯同日稍後在社交媒體X稱，中澳友誼如今透過「星秋」及「怡蘭」延續，並指近距離接觸這些可愛的「大使」，更讓他們銘記兩國之間緊密聯繫的紐帶。
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