韓媒：考慮韓美同盟　李在明或缺席中國抗戰勝利紀念活動

韓聯社7月18日報道，考慮到韓美同盟等因素，總統李在明可能會缺席9月3日在北京舉行的「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」紀念活動，執政黨有人提出由國會議長禹元植代李在明出席的聲音。



報道引述執政陣營人士指，鑑於韓美同盟等情況，李在明訪華出席中方的抗爭勝利活動似乎並不太合適。總統府也清楚相關情況，正在考慮李在明缺席的替代方案。

2025年6月26日，韓國首爾，韓國總統李在明在國會就2025年第二次補充預算案發表演說。（Reuters）

有見及此，國家禮賓順位第二的禹元植代替李在明訪華出席活動的方案就自然產生。總統府發言人姜由楨18日在記者會上表示，禹元植是否訪華出席活動該由他來決定，國會議長是立法機關首長，有關事宜無需總統室同意或通報。

據報道，執政黨預計李在明近日將公布總統訪華特使團名單。據悉，李在明初步決定任命前國會議長樸炳錫為特使團團長，在執政黨共同民主黨內有「中國通」之稱的韓中議員聯盟會長金太年和樸釘也有望加入特使團。

韓聯社7月2日曾報道指，中方通過多個外交渠道詢問韓方，總統李在明能否出席9月3日在北京舉行的抗戰勝利紀念活動。

2025年7月3日，韓國首爾，韓國總統李在明在青瓦台迎賓館舉行上任30日記者會。（Reuters）

路透社6月10日曾報道，當時剛上任的總統李在明致電國家主席習近平。李在明據報在通話中邀請習近平今年11月訪問韓國，並出席在當地舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會。