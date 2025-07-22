名嘴Ellen DeGeneres稱因特朗普移英　憂美國未來或推翻同性婚姻

美國名嘴艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）7月20日在英國車特咸（Cheltenham）Everyman劇院舉行的一場對話活動中首次證實，特朗普（Donald Trump，又譯川普）再次當選總統是她移居英國的原因。她說英國「這裏一切都更好」，並稱她與妻子羅西（Portia de Rossi）或會在英國再次結婚，因擔心未來美國可能會推翻同性婚姻。



英國《衛報》（The Guardian）報道，當主持人問艾倫，特朗普是否真的是促使她移居的原因。

「是的，」她回答說。「我們是在選舉前一天抵達這裏（英國）的，隔天醒來就收到很多朋友發來的訊息，都是哭泣的表情符號，我當時就想：『他（特朗普）當選了。』然後我們就說：『我們要留在這裏。』」

美國名嘴艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）與妻子羅西（Portia de Rossi）。（Getty）

她也表達對美國LGBTQ+群體權益的擔憂。「美國的浸信會正試圖推翻同性婚姻，」艾倫說。今年6月，南方浸信會以壓倒性多數，投票通過一項旨在推翻美國同性婚姻的決議。

艾倫表示若美國真的嘗試阻止同性婚姻，甚至逆轉現行法律，她和妻子將在英國再結一次婚。