愛潑斯坦案｜特朗普禁WSJ記者隨行訪蘇格蘭　白宮記者協會譴責

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）本週將前往蘇格蘭訪問，惟一名《華爾街日報》的記者卻被白宮從隨行記者團名單剔除。《華爾街日報》早前刊登一篇文章，指控特朗普曾向淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）送上一封附有裸女畫像及內容大膽的生日賀卡。特朗普其後起訴《華爾街日報》誹謗，索償100億美元（約785億港元）。白宮記者協會（White House Correspondents' Association）發聲明譴責白宮打壓言論自由。



英國《衛報》7月22日（週二）報道，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）表示：「正如上訴法院所確認的，《華爾街日報》或任何其他新聞媒體都無法保證獲得在特朗普總統的橢圓形辦公室、空軍一號以及其私人辦公場所進行報道的特殊權限。」

萊維特指：「來自13間不同媒體機構的記者將構成記者團，隨行報道總統的蘇格蘭之行。鑑於《華爾街日報》的造假和誹謗行為，他們的記者將不會被列入記者團之列。來自全球的所有新聞機構都希望報道特朗普總統，白宮已權衡一切，盡可能多地容納更多聲音。」

據報道，被剔出記者團的Tarini Parti並沒有參與《華爾街日報》早前撰寫有關愛潑斯坦文章。特朗普25日至29日將前往蘇格蘭參與英美貿易協議談判，並參觀他在蘇格蘭的高爾夫球場。

報道指，在特朗普第二屆總統任期之前，白宮記者協會負責決定組成白宮記者團的人選。媒體都希望能夠躋身白宮記者團，從而參加白宮的新聞發布會。

這已不是特朗普重回白宮後首次打壓傳媒，美聯社早前拒絕使用特朗普為墨西哥灣命名的新名稱，因而被禁止進入橢圓形辦公室和空軍一號進行報道。不久之後，特朗普政府決定控制白宮記者團的人選。

白宮記者協會主席Weijia Jiang譴責白宮禁止《華爾街日報》記者隨行報道：

就《華爾街日報》記者被禁隨行報道，白宮記者協會主席Weijia Jiang發聲明表示強烈反對。她表示，白宮試圖懲罰一間刊登其不喜歡報道的媒體，這令人深感不安，也違反了憲法第一修正案（保障言論自由）。政府基於報道內容對新聞機構進行報復，應該引起所有珍視言論自由和獨立媒體的人們的關注。」