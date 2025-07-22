俄羅斯：普京9月訪華四天　未聽說特朗普也訪華

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）將於9月訪華，出席「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」紀念活動，俄方正為此次訪華行程做籌備。



塔斯社（TASS）7月22日報道，俄總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示普京將訪華4天。

克宮發言人佩斯科夫說，「我們正為北京之行做籌備。此次訪問確實在國家元首的日程安排中。」他還向記者表示，「尚未聽說總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）也計劃前往北京。若果他（特朗普）確實訪華，那麼不排除會出現一個問題：即舉行會晤是否合理。」

中國國家主席習近平出席俄羅斯衛國戰爭勝利80周年閱兵儀式，與普京一起坐在看台上（Host agency RIA Novosti/Handout via REUTERS）

普京此次將於8月31日至9月3日展開為期4天訪華行程。俄羅斯總統顧問烏沙科夫（Yury Ushakov）此前接受塔斯社採訪時表示，如此長時間的訪問實屬罕見。