中老緬泰啟動湄公河聯合巡邏執法　合力打擊涉毒涉詐等跨境犯罪

中國、老撾、緬甸及泰國7月22日啟動第155次湄公河聯合巡邏執法行動，此次行動預計用時4天3夜，中老緬泰四方共派出執法隊員100多人，另中老緬三方共派出7艘執法艇參與行。行動期間，中老緬泰四國有關執法部門，還將在泰國清盛召開多邊信息交流會，就當前瀾湄流域安全形勢、案件線索等分析交流，共商下步執法合作重點。



圖為2025年7日22日，中國、老撾、緬甸及泰國啟動第155次湄公河聯合巡邏執法行動。（央視圖片）

22日上午9時，隨着中方53105艇、53107艇、53108艇從中國雲南西雙版納景哈警務碼頭鳴笛啟航，第155次中老緬泰湄公河聯合巡邏執法行動正式拉開帷幕。

與此同時，參與行動的老撾、緬甸執法艇分別從老撾孟莫、緬甸萬崩碼頭同步啟航，將在預定水域會合後，共同開展聯合巡邏執法行動。

本次行動以中方53107艇作為聯合巡邏執法編隊指揮所，由中老緬泰四方指揮長共同指揮行動。聯合巡邏執法編隊將在湄公河班相果等重點水域開展水陸聯合查緝、聯合駐訓等聯合執法行動，合力打擊涉毒、涉詐、走私、偷渡等各類跨境違法犯罪行為。