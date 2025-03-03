中緬泰聯合打擊跨國電詐犯罪　遣返妙瓦底逾620名中國籍涉詐人員

2月28日，中國和緬甸、泰國有關部門在泰國曼谷召開聯合打擊跨國電信網絡詐騙犯罪部級協調會議，就進一步聯合打擊跨國電信網絡詐騙犯罪問題深入交換意見並取得一系列共識。

據了解，近期中緬泰有關部門開展了一系列聯合打擊跨國電詐犯罪行動，成功遣返緬甸妙瓦底地區中國籍涉詐犯罪嫌疑人620餘名。



《央視新聞》報道，會議指出，當前跨國電信網絡詐騙犯罪形勢嚴峻，極大危害區域經濟發展和社會穩定，嚴重侵害各國公民合法權益。中緬泰有關部門要進一步深化國際執法合作，加大打擊力度，積極有效應對此類犯罪高發態勢，最大限度壓縮犯罪團夥生存空間，共同鏟除毒瘤，堅決保護各國公民人身財產安全。

2月28日，中國和緬甸、泰國有關部門在泰國曼谷召開聯合打擊跨國電信網絡詐騙犯罪部級協調會議。（央視新聞）

會議強調，此次會議是中緬泰共同打擊跨國電信網絡詐騙犯罪執法合作重要階段性成果。三方要深入落實聯合打擊電信網絡詐騙犯罪的共識，建立常態化協調機制，加強信息共享，持續開展遣返工作並完善流程，不斷提升打擊質效，同時加強與其他國家執法合作，共同維護地區和平安寧。