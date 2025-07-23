特朗普指控奧巴馬涉嫌叛國　促請司法部調查

美國總統特朗普（Donald Trump）指控民主黨籍前總統奧巴馬（Barack Obama）涉嫌叛國，認為司法部應該調查。



特朗普7月22日在白宮與菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）會晤時，被在場的記者問到愛潑斯坦的案件，他隨即轉移話題，提及美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）上周公布解密文件，指控奧巴馬政府曾偽造特朗普「通俄」的材料，目的是推翻2016年特朗普擊敗民主黨候選人希拉里（Hillary Clinton），勝出總統大選的結果。特朗普形容這行為是「叛國」，應對奧巴馬和時任官員採取行動，追究責任。

特朗普說：「奧巴馬是主謀、希拉里與他同流合污，『瞌睡喬』拜登（Sleepy Joe）也是，其他人也一樣：他們那些人試圖操縱選舉，結果被抓到了。」

美國總統特朗普指控前奧巴馬政府曾偽造特朗普「通俄」的材料，目的是推翻2016年特朗普擊敗民主黨候選人希拉里（Hillary Clinton），勝出總統大選的結果。（Reuters）

特朗普補充指，對奧巴馬及其他可能的人士採取法律行動的決定，將取決於司法部長邦迪（Pam Bondi），他形容她為「一位非常能幹、非常優秀、對我們國家非常忠誠的人」。

奧巴馬的辦公室發聲明否認，批評指控荒謬，只是想轉移視線。發言人指出，2017年的調查報告已經顯示，俄羅斯意圖干預2016年美國總統大選，惟未能成功，有關結論亦獲得時任參議院情報委員會主席、現任國務卿魯比奧領導的小組確認，強調最新公布的文件中，未有能動搖相關結論的內容。