特朗普：鮑威爾維持利率太高是個傻瓜 但會8個月後離職
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月22日會見記者時再次批評聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）是個「傻瓜」，把利率維持得太高，但會在8個月後離職。鮑威爾的主席任期將於明年5月15日屆滿，他曾多次表示不會提前離職。至於特朗普所講的8個月，即大概持續到明年3月，他未詳述此時間點的細節。
特朗普22日在白宮與菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr. ）共同會見記者時稱，「我認為他（鮑威爾）做得不好，但無論如何，他很快就會下台。8個月後，他就會下台。」
多個月來，特朗普多次要求聯儲局減息，他22日重申該觀點，稱政策利率應比目前低3個百分點。特朗普宣稱，美國經濟現在非常強勁，正在打破一切紀錄，「但你知道嗎？人們買不起房子，因為這傢伙（鮑威爾）是個傻瓜。他把利率維持得太高，而且很可能是出於政治原因。」
財政部長貝森特（Scott Bessent）在同一場合上，再次呼籲對聯儲局進行大規模內部調查，稱聯儲局的使命嚴重偏離了方向，很多支出都花在翻修工程。
聯儲局聯邦公開市場委員會（FOMC）將於下周召開議息會議，外界普遍預期聯儲局將觀望關稅對通脹和就業的影響，政策利率將維持不變。
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