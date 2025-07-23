石破茂據報將於下月辭職　高市早苗成自民黨繼任大熱

日媒報導，日本首相石破茂已經作出決定，將於8月底宣布辭職。自石破茂所屬的執政聯盟在上周末舉行的參議院選舉中失利後，不僅自民黨內部出現石破茂下台的聲音，日媒的一項民調還顯示過半受訪者認為石破茂應辭職下台，民調也指出，倘自民黨所處的執政聯盟繼續執政，前經濟安全保障大臣高市早苗受最多人支持。



綜合日媒的民調結果顯示，54%的受訪者認為石破茂因應自民黨與公明黨共組的執政聯盟失利而辭職，此外，另有26%的受訪者認為高市早苗是保持現執政聯盟不變情況下，最適合擔任首相一職的人，農林水產大臣小泉進次郎獲22%支持，石破茂本人僅獲8%。

這項民調在周一與周二通過電話訪問日本市民，共有1043人做出回覆。

2025年7月20日，日本東京，參議院選舉當天，日本首相兼執政自民黨總裁石破茂在自民黨總部回答記者提問。（Reuters）

近日，石破在黨內茂不斷面臨下台壓力，農林水產副大臣笹川博義及前外相河野太郎都已經表態要求石破茂辭職，自民黨茨城縣及櫪木縣支部聯合會，以及高知縣支部聯合會亦決定提出要求石破茂辭職。