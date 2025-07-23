中歐世貿爭端上訴仲裁裁決出爐　中方：部份歡迎部份不滿

世界貿易組織（World Trade Organization，簡稱WTO）專家小組4月24日駁回歐盟有關中國違反世貿知識財產權規則的指控，但WTO仲裁庭7月21日推翻專家小組作出的部份裁決。對此，中國商務部條約法律司負責人表示，對裁決感到部份歡迎及部份不滿。中方之後將認真評估相關裁決，按照WTO規則妥善處理。



路透社報道，仲裁庭裁定中國法院通過使用禁訴令禁止專利持有者在中國以外的國家，行使其專利權的做法不符合相關法規中有關專利權的規定。

仲裁庭在4個問題上維持先前的裁決，但在3個問題上推翻專家小組的決定，並給予中國90天的時間糾正其措施，以遵守世貿規則。

圖為2018年6月25日，中歐經貿高層對話在中國北京釣魚台國賓館舉行期間，現場以歐盟旗幟與中國國旗進行佈置，一名出席者在兩面旗幟後方走過。（Reuters）

中國商務部條約法律司負責人其後在記者會上回應指，中方對仲裁庭維持專家小組部份裁決表示歡迎。相關裁決認定中方禁訴令未影響其他世貿成員保護專利權，也不屬於世貿規則所管轄的知識產權實施措施。

負責人提到，然而仲裁庭在缺乏規則依據的情況下，錯誤地認為WTO成員應避免影響專利權人在其他成員境內實施其權利，此舉不當擴大世貿成員義務，中方對此表示不滿。

負責人稱，中方認可「過渡性上訴仲裁多邊安排」（MPIA）對於透過法律途徑有效處理貿易爭端的價值，將與其他MPIA參加方一起繼續致力於推動MPIA良好有效實施，共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制。

中歐領導人會晤在即 北京：對話合作有利雙方

中歐領導人會晤即將於本週舉行，中國外交部發言人郭嘉昆表示，今年是中國同歐盟建交50周年，中歐關係半個世紀以來已成為世界上最具影響力的雙邊關係之一，中歐合作取得豐碩成果，有力支持彼此的發展進步，為近20億中歐人民帶來實實在在的福祉，為促進世界和平與發展作出重要貢獻，為經濟全球化時代互利合作樹立典範。

郭嘉昆提到，當前中歐關係正處在承前啟後，繼往開來的重要時刻，既迎來新機遇，也面臨新挑戰。在目前國際局勢動盪加劇，單邊主義、保護主義甚囂塵上的背景下，中歐舉行領導人會晤，加強戰略溝通，深化對話合作，不僅有利於雙方，也有利於世界。

2025年4月30日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。（外交部網站）

郭嘉昆強調，中方願同歐方共同努力，通過一次成功會晤，對外發出中歐致力於加強夥伴關係，共同維護多邊主義和開放合作的積極信號。