美菲領導人會晤　小馬可斯強調親美　特朗普：不介意菲方與華往來

美國對菲律賓徵收的關稅稅率終於「塵埃落定」，對親自前往白宮會見美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）來說，卻好不尷尬：好消息是，關稅稅率下降了；壞消息是，降得不多，美國意思了一下，只區區1%。



特朗普7月22日一如其慣有風格地在社交媒體上搶先發文稱，他當天在白宮會見到訪的小馬可斯，美菲雙方達成了貿易協議。

特朗普稱，美國將對菲律賓徵收19%的關稅，而菲律賓將對美國開放市場，並實行零關稅。

《南華早報》7月23日報道認為，確保一項對菲律賓有利的貿易協議，以保護菲律賓出口免受迫在眉睫的經濟打擊，是小馬可斯此次訪美的首要議題，他希望利用數十年來建立的安全關係來獲得關稅減免。

然而，在經過數週的高風險談判後，特朗普所謂的「美菲貿易協議」，只是美國作出了「象徵性讓步」。

而在地緣政治方面，特朗普和小馬可斯當天的公開對話也受到媒體關注。小馬可斯聲稱，菲律賓「無需」平衡其與中美的關係，並表示他主要關心的是「保衛領土和行使主權」。

2025年7月22日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓特區白宮迎接菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）。（Reuters）

小馬可斯一邊強調與盟友密切合作的必要性，放話要向「任何試圖單方面改變國際秩序的人」清晰傳達立場，一邊又補充道：「我們最強大的夥伴一直是美國。」

對話影片顯示，儘管小馬可斯有意強調，南海緊張局勢加劇是深化菲美防務合作的關鍵原因，但在他發言之後，特朗普立即回應表示，如果中菲保持友好關係，他完全不會介意。

特朗普表示：「我不介意他（小馬可斯）與中國相處融洽，因為我們與中國相處得很好，我們關係很好。我們與中國相處的很好，他（小馬可斯）必須做對他的國家有利的事，讓菲律賓再次偉大，做你需要做的任何事，但你正在與中國打交道根本不會困擾我。」

聽到特朗普這麼說，小馬可斯後續表情一度有些尷尬，但他似乎也並未死心，在對媒體開放的公開對話後半段仍舊宣稱，菲律賓的軍事現代化努力是對「南海周邊局勢」的直接回應。

小馬可斯還認為，鑑於當前的地區安全環境，菲律賓與美國以及其他夥伴進行更密切的接觸是「必要的」。

中國外交部發言人郭嘉昆7月22日已明確表示，美國和菲律賓之間開展任何合作都不應針對第三方或損害第三方利益，更不應挑動對抗，加劇地區緊張。

據報道，儘管特朗普談到中國這樣表態，但他也宣稱，在其重返白宮之前，菲律賓「倒向了」中國，直到他重新上台執政後，菲律賓又「回到了美國身邊」。

特朗普強調：「我認為我可以說，上屆政府與他們（菲律賓）的關係不太好。（如今）我們與菲律賓保持着良好的軍事關係，而且這種關係已經恢復了。」

特朗普聲稱道：「這個國家可能曾經倒向了中國，但我們很快就扭轉了這種局面……自我當選後，一切都改變了，他們又回到了我們身邊。」

2016年10月20日，中國北京，在時任菲律賓總統杜特爾特和中國國家主席習近平出席在人民大會堂舉行的歡迎儀式前，一名兒童手持中菲兩國國旗。（Getty）

而在貿易領域，美國2024年對菲律賓貿易逆差擴大至49億美元，較2023年激增21.8%。特朗普今年4月2日威脅要對菲律賓徵收17%「對等關稅」，但在7月9日所致的一封信函中，他又威脅稱，如果美菲兩國在8月1日之前未能達成貿易協議，關稅將增至20%。

小馬可斯20日，已抵達美國首都華盛頓，展開為期三天的正式訪問，並與特朗普舉行雙邊會談。

特朗普22日早些時候在白宮橢圓形辦公室告訴記者，美菲雙方「非常接近」達成一項「重大貿易協議」。他還表示，看到兩國雙邊貿易額如此之大，他感到「驚訝」，並稱在他們目前的行動和提議下，雙邊貿易將進一步擴大。他其後宣布了對菲律賓徵收19%關稅的最新決定。

中國-菲律賓・中菲關係・南海主權爭議・仁愛礁・坐灘軍艦：圖為2023年3月9日，菲律賓登陸艦「馬德雷山」號的烏瞰圖。菲律賓自1999年故意在仁愛礁讓登陸艦「馬德雷山」號（BRP Sierra Madre (LT-57)）擱淺後，它一直在該處「坐灘」。菲軍會向軍艦提供補結，中菲就此多次發生衝突。（Reuters）

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