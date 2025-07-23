日本TOEIC作弊手法曝光：中國留學生疑用3毫米「米粒耳機」｜有片

據日媒報道，東京警視廳7月22日，以涉嫌偽造文書、行使偽造文書等罪名第4次逮捕中國籍京都大學研究所2年級學生王立坤，他涉嫌在TOEIC英語能力考試中冒名代考。警方同時公布其作弊工具，包括直徑僅3毫米的「微型耳機」、可以隱藏在口罩內的小型麥克風及隱藏在頸鏈內的傳送器，揭秘有組織作弊的精密手法。



日本電視台就中國籍留學生用3毫米耳機在TOEIC考試中作弊的報道：

據日本TBS電視台的報道，過去兩年，已有超過800人捲入TOEIC考試作弊醜聞。東京警視廳揭露這宗案件的系統性作弊手段。疑犯使用的是一個直徑3毫米，如米粒大小的微型耳機。

報道指疑犯使用一個約3毫米大小的金色球體，大小與米粒相當。它的真實身分是「微型耳機」。

2025年7月22日，東京警視廳以涉嫌偽造文書、行使偽造文書等罪名第4次逮捕中國籍京都大學研究所2年級學生王立坤，他涉嫌在TOEIC英語能力考試中冒名代考。警方同時公布其作弊工具，包括直徑僅3毫米的「微型耳機」、可以隱藏在口罩內的小型麥克風及隱藏在頸鏈內的傳送器，揭秘有組織作弊的精密手法。（網絡圖片）

7月7日，東京警視廳在TOEIC考試中心對10名涉嫌作弊的中國男女進行偵訊，並從一名女性身上沒收該耳機。據說，如果將其放入耳內，從外部是完全看不到的。

據推測，疑犯利用吊墜狀裝置透過藍牙連接到智能手機，並透過插入耳中的「微型耳機」發送音訊。

據報道，警視廳22日再次逮捕京都大學中國籍研究生王立坤（27歲），他涉嫌今年3月在練馬區某考場冒充他人參加TOEIC考試。

從王立坤身上查獲的口罩和微型麥克風也被公開。王立坤在接受訊問時保持沉默，但據信曾將小型麥克風藏在口罩中，試圖告訴其他考生答案。

TOEIC考試管理機構宣布，截至上個月底的約兩年時間，相信已有800多人參與作弊。這些考生的成績已被作廢，調查將繼續進行。