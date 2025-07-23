日本和歐盟同意建立「競爭力同盟」　加強經濟安全保障合作

歐盟委員會主席馮德萊恩（ursula von der leyen）、歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）本周出訪日本及中國，23日在日本首相官邸同石破茂舉行日歐定期首腦磋商，並於會後發表聯合聲明，同意建立加強經濟安全保障與產業合作的「競爭力同盟」。



根據聯合聲明，日歐就中國實施出口管制的稀土等重要礦物同意攜手增強供應鏈韌性，還就擴大共商經濟安保和貿易及產業政策的部長級磋商機制達成一致。

石破茂表示，在安全領域，日歐同意合作啟動防務產業對話，以此作為雙方的優先事項，加強防務工業基礎，並開始可實現安保相關機密情報交換的《情報保護協定》談判。

圖為2025年7月23日，歐洲委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席科斯塔和日本首相石破茂在日本東京首相官邸會晤後，共同出席聯合記者會。（Reuters）

馮德萊恩訪日期間對《日本經濟新聞》表示，將在全歐洲範圍內尋找與日本的投資機會，在此基礎上就共同開採稀土。她稱，即便是長期合作夥伴之間，貿易摩擦和不確定性也在加劇。未來需要讓歐盟與日本的關係更加密切。

馮德萊恩與科斯塔將於周四訪問中國，與中國國家主席習近平及國務院總理李強會晤。彭博社22日引述消息報道指，中歐將不會發表聯合聲明，歐洲代表團預期雙方不會達成實質性協議，僅希望進行實質性、開放、直接、良好和建設性的對話」，明確表達歐洲希望北京就重新平衡雙邊關係、修復經濟關係採取哪些舉措。