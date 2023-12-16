老友記Matthew Perry逝世｜驗屍報告證體內有K仔　未知攝入方式

馬修派瑞（Matthew Perry，又譯馬修·派里）10月28日被發現在家中浴缸去世，享年54歲，如今洛杉磯法醫公開驗屍報告，其死因是「K他命（Ketamine）急性影響」所致。



雖然在11月的初檢報告中，Matthew Perry體內並無冰毒（meth）和芬太尼（fentanyl），被發現陳屍家中浴缸時，身邊也並無任何毒品。不過，如今洛杉磯法醫美國時間15日公布驗屍報告，發現Matthew體內有高濃度的K他命（氯胺酮，俗稱K仔），「主要致命效果來自心血管過度刺激和呼吸抑制。」但並未公開具體攝入方式。

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Matthew Perry生前在美國經典影集《老友記》（Friends，又譯六人行）中飾演錢德・賓（Chandler Bing，或譯錢德勒），幽默形象深植人心，卻在10月28日被發現溺斃於家中浴缸，結束了54年的人生。家屬於11月3日舉行喪禮，影集中其他5名主演都到場送別，現場交織著淚水和歡笑，雖然眾人心中充滿哀傷，但每當談及Matthew過往的趣聞軼事時，大家仍忍不住爆發出歡笑聲，彰顯了他生前帶給人們的快樂與溫暖。

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值得一提的是，Matthew Perry安息的地方，距離華納兄弟的片場不足1英里，這裏不僅是許多荷里活巨星的安息之地，也是《老友記》連續10季的拍攝場地。Matthew生前曾表示，參與《老友記》是他一生中最棒的工作經驗之一，因此，他的家人選擇這個地點作為他的長眠地，意義非凡。

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