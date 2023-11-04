Matthew Perry葬禮 　老友記眾主角到場送別　長眠處近昔日拍攝地

經典美劇《老友記》（Friends，又譯六人行）男星Matthew Perry（又譯馬修派利、馬修·派里）10月28日不幸在家中按摩浴缸溺斃，葬禮11月3日在美國洛杉磯舉行，美媒4日報道同劇其餘5位主角均有出席。Matthew Perry的長眠處鄰近昔日《老友記》的拍攝地。



葬禮以私人形式舉行，根據美媒TMZ報道，現場除了Matthew Perry外，《老友記》其餘5名主角珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）、Matt LeBlanc、Lisa Kudrow、Courteney Cox和David Schwimmer也有出席葬禮。

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Matthew Perry的長眠地位於加州荷里活山（Hollywood Hills）的福里斯特朗墓地（Forest Lawn cemetery），據天空新聞（Sky News）4日報道，該處距離《老友記》昔日片場不足1英里。

這個墓地也葬有多位名人，包括已故樂壇天王米高積遜（Michael Jackson）、「玉婆」伊莉莎伯·泰萊（Elizabeth Taylor）、一代爵士天王Nat King Cole、著名演員奇勒基寶（Clark Gable）等。

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這位男星生前長期對抗藥物與酒精成癮問題，並曾成立戒酒中心「派利之家」，在他過世後，馬修派利基金會（Matthew Perry Foundation）11月3日宣告成立，以協助更多人應對成癮問題。

Matthew Perry生前曾稱，在他去世時，他更希望別人第一個提到他的事情，是他幫助別人對抗成癮問題，而不是最希望別人最先提到他主演的《老友記》。

Matthew Perry驟然離逝，令很多粉絲大為傷感：（按圖了解）

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