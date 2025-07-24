印度男自稱「多國大使」租豪宅充「大使館」　涉行騙偽造文書被捕

印度警方7月22日逮捕了一名47歲男子，指控他涉嫌虛構外交使節身份行騙。警方表示，疑犯曾自稱是三個虛構國家、微型國家的顧問或大使。他還在首都新德里附近租下一間豪華平房冒充大使館，並以海外工作為承諾詐騙民眾金錢。警方搜查該處後發現大量虛假外交證件或牌照，目前疑犯面臨行騙、偽造文書等指控。



綜合外媒報道，印度北方邦特別任務小組資深警員Sushil Ghule表示，疑犯賈殷（Harshvardhan Jain）已在印度城市Ghaziabad經營非法「大使館」多年。

印度警方2025年7月22日逮捕了一名47歲男子，指控他涉嫌虛構外交使節身份行騙。圖為疑犯的照片。（X@rishhikesh）

賈殷曾分別對外聲稱自己是微型國家「塞博爾加」（Seborga）、非廣泛承認實體「西南極大公國」（Westarctica）及虛構實體Poulbia Lodonia的顧問或是大使，並以安排海外工作為由騙取受害者金錢。

警方周二突襲賈殷經營的「大使館」及，並發現近450萬盧比（約40萬港元）、大量外幣、四輛掛着假外交牌照的汽車、12本未經授權的護照、20個偽造外交車牌、34個偽造的微型國家和假公司印章及多張賈殷和多國領袖合照的虛假圖片等物件。

印度警方2025年7月22日逮捕了一名47歲男子，指控他涉嫌虛構外交使節身份行騙。圖為在首都圈附近的城市Ghaziabad租下一間豪華平房冒充的大使館。（X@rishhikesh）

Sushil Ghule表示，賈恩還涉嫌透過海外空殼公司洗黑錢，因此後者將面臨行騙、偽造文書、冒充他人身份和持有虛假文件等罪。