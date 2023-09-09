泰國雙姝為2萬月薪赴印度 慘變賣淫1天接14客 身體不適仍開工
撰文：ETtoday
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泰國29歲的Ying和30歲的Ann上（8）月由朋友介紹，到印度進行10萬泰銖（約2.2萬港幣）月薪的按摩工作，結果第一天上工就被男客性侵，才知道自己被騙到妓院，接着每天被強迫接客，一天要服務14名客人，最後賠錢才被釋放回泰國。泰國名人Gun近日協助2名女子向警方求助，希望逮捕詐欺她們的人。
根據《泰國網》報道，Ann表示，她某位朋友8月18日邀請她一起去印度從事泰式按摩工作，稱如果工作超過一年，收入會超過百萬泰銖，接着朋友推薦給她名叫阿拉亞的中介，20日就提供給她簽證和機票。
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Ann 8月21日抵達印度孟買機場後，被帶往蘇拉特市，一名泰國負責人收走她的護照，便帶着她去按摩店參觀，隨後她就被叫到客房開始工作，而印度男顧客想非禮她，她才驚覺工作內容和她想像的不一樣，當下拼盡全力拒絕，卻遭男客毆打、性侵得逞。
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Ann後續被安排連續8天接客，每天必須接客14次，而且3天才能洗1次澡，後來Ann的胸部矽膠破裂導致發燒，負責人也只提供一般成藥，並要求她繼續接客，Ann實在痛苦到受不了才去哀求中介阿拉亞，她在當地醫院治療後，以幾乎瀕死的狀態被送回泰國，還賠償阿拉亞7.5萬泰銖（約1.6萬港幣）。
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Ying的遭遇大致和Ann相同，她在逃跑失敗後遭到毆打，被關進滿是老鼠、蟑螂的黑屋，最後也是付了賠償金才能回到泰國。警察總署副署長素拉切表示，接獲報案後已立即成立專案小組調查，目前查出泰國中介和在印度的泰國負責人身分，警方會加快速度將所有嫌犯逮捕。
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