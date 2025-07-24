英國占士邦迷企圖為俄羅斯做「007」斷正　遭判間諜罪成

英媒7月22日報道，英國一名65歲男子菲利普斯（Howard Phillips）企圖向俄羅斯間諜提供前英國國防大臣夏博思（Grant Shapps，又稱沙普斯）的個人信息，被偽裝成俄情報人員的英國臥底特工揭發，法庭宣判他違反《國家安全法》罪成。據稱菲利普癡迷間諜主題電影、夢想成為《007》主角占士邦（James Bond）一樣的人。



英國廣播公司（BBC）和英國《衛報》報道，菲利普斯是來自埃塞克斯郡（Essex），他主動提出幫助名叫薩沙（Sasha）和迪瑪（Dima）的「俄羅斯間諜」，並給出一個USB手指，內含前英國國防大臣夏博思的詳細信息，包括其家庭住址和私人飛機的位置。

改編自Ian Fleming特務小說的占士邦系列電影，自1962年推出第一部電影至今，歷經六任男主角，演出共25部電影。（007官方網站圖片）

但溫徹斯特刑事法庭獲悉，兩名間諜實際上是英國臥底情報人員。

被告前妻阿曼達（Amanda Philips）在廳上表示，他「夢想成為像占士邦那樣的人」，並癡迷於觀看與軍情五處和軍情六處有關的電影。

菲利普斯於2023年10申請了英國邊境執法局的的工作，2024年3月，在進行入職前檢查時，他與「間諜」交換了電子郵件，並透過通訊應用程式WhatsApp自薦為俄工作。

2024年4月，菲利普斯在倫敦聖潘克拉斯（St Pancras）和尤斯頓車站（Euston stations）附近的一輛自行車上給對方留下了USB手指。4月26日，雙方在倫敦橋的一家酒店見了面。

2024年5月16日，菲利普斯向薩沙交出含有夏博思信息的一個USB手指，隨後在國王十字車站被便衣警察逮捕。

身為猶太人的菲利普斯表示，自己過去曾4次與夏博思見面，地點在赫特福德郡（Hertfordshire）的波一家猶太教堂。

《衛報》引述夏博思表示：「除了對我家人的威脅之外，幫助外國對手還會破壞我們的國家安全，危及士兵以及廣大公眾的安全。」