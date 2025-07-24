中歐峰會｜意志力不堅定的歐盟　能踉蹌走出十字路口嗎？

7月24日上午，出席第二十五次中國—歐盟領導人會晤的歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），與習近平在北京進行了會晤。

從習近平講話來看，還是原本的論述。慣常但重要：面對加速演進的世界百年變局和變亂交織的國際形勢，中歐領導人要再次展現遠見和擔當，作出符合人民期待、經得起歷史檢驗的正確戰略抉擇。習近平判斷，中歐關係又站在一個關鍵歷史節點。未來要怎麼做呢？習近平認為：重要經驗和啟示就是相互尊重、求同存異、開放合作、互利共贏。這也是中歐關係未來發展應該堅持的重要原則和努力方向。

2025年7月24日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂舉行的第二十五屆歐盟-中國領導人會晤開幕式上，聽取歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）的講話。歐盟委員會主席烏馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席卡拉斯（Kaja Kallas）出席了開幕式。（Reuters）

要加強溝通、增進互信、深化合作，這些其實都是老生重談。打了這麼久交通，歐盟自然也是清楚。但不得不說，其實這場中歐建交50周年之際的重要會晤，卻因歐方近期的一系列消極舉動而蒙上一層淡淡的陰影。會議能否達到預期效果，成為各方關注的焦點。

其實，歐盟目前局面很不利。歐盟面對愈演愈烈的地緣政治博弈與全球產業重構，當前正處在「外部承壓、內部失衡」的十字路口。一方面，特朗普保護主義強勢回歸，打破了長期以來跨大西洋關係的固有信任。美國對歐盟計劃徵收的30%進口關稅將於8月1日生效，如果雙方在僅剩的一周時間內沒能達成協議，歐盟勢必會遭受猛烈的關稅衝擊。

另一方面，歐盟在美國施壓情況下，近期頻出對華強硬政策，但自身對華產業依賴性、互補性強也是不爭的事實。因此，歐盟內部在對華議題上的立場高度分裂，政治、經濟、意識形態等多個領域相互交錯，務實合作與「制度性對抗」兩股力量正相互拉扯，令其難以形成統一明確的對華戰略。

面對困境，歐盟高層認為還是必須保持中歐戰略溝通渠道的穩定性，也必須在夾縫中尋求自己利益最大化。因此，科斯塔和馮德萊恩仍堅持來華參加中歐峰會。儘管雙方關係出現一定波動，但「談下去」是歐盟的底線。

中歐峰會：2025年7月24日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂舉行的第二十五屆歐盟-中國高峰會開幕式上致詞。（Reuters）

這次訪華歐方有三大核心訴求：經貿、地緣、氣候變化。

歐盟當然是希望在關鍵經貿問題上推動中國讓步。汽車關稅問題是中歐當前最為迫切推進的經貿議題。自去年10月歐盟宣佈擬對中國產電動車徵收最高35.3%反補貼稅以來，歐方不斷通過技術性調查、程序性談判推遲決定，以謀求談判主導權。中方多次表達誠意，提出以「最低進口價格機制」替代懲罰性關稅，尋求在規則框架內達成務實解決方案，但歐盟受制於內部意見不一，反饋並不積極。此次峰會，是歐盟能否作出政治決斷、重回對話正軌的「關鍵窗口」。

稀土問題作為近期雙方經貿摩擦的焦點，也將成為此次會談的重要內容。兩周前，歐洲議會以表決的方式「譴責」中國限制稀土出口，並堅稱中方利用稀土出口對歐盟進行脅迫，並對中方針對關鍵礦物實施的出口管控表達「高度不安」。

當前，歐盟高度依賴中國資源來支撐綠色轉型和尖端製造，是否能推動中方在峰會期間「釋放穩定供應信號」，關鍵仍取決於歐盟能否放下「習慣性索取的身段」，重拾合作應有的對等與理性。

2025年7月24日，歐盟委員會主席馮德萊恩、歐盟理事會主席科斯塔、歐盟委員會副主席兼外交與安全政策高級代表卡拉斯在中國北京舉行的第二十五屆歐盟-中國峰會前走在人民大會堂。（Reuters）

在地緣政治層面，在俄烏、巴以等地緣衝突不斷升級的背景下，歐洲對全球格局的焦慮日益上升。特別在對華關係上，歐盟亂了分寸。過去幾年，歐盟在戰略定位上頻繁引用「夥伴—競爭者—制度性對手」的三分法，但實踐中卻經常滑向「輸入美國對華框架」的路徑依賴。7月18日，歐盟通過的對俄第18輪制裁方案，更是首次將中國企業和金融機構列入清單，試圖脅迫中國讓步。此次峰會中歐仍會就地緣安全問題深入交換意見，但歐方這種制裁施壓的方式，也必然對會談產生負面影響。

最大可能取得的合作是在氣候變化問題上。將氣候變化、生物多樣性和綠色轉型列為峰會議程，可以說是歐盟精心設計的「非政治化合作錨點」。在這方面，中歐具有廣闊的合作前景，特別是在特朗普政府極度排斥綠色議題的背景下，雙方在減排、綠色轉型等領域的合作尤為重要。

中歐峰會：2025年7月24日，歐盟理事會主席科斯塔在中國北京人民大會堂舉行的第25屆歐盟-中國峰會開幕式上致詞。（Reuters）

但也要看到，一段時間以來，歐盟既尋求將中國定位為「全球脱碳的重要合作伙伴」，又將中國視為「清潔技術競賽中有力的競爭對手」。

例如，在今年1月的達沃斯世界經濟論壇上，馮德萊恩就曾強調歐盟需在氣候變化等全球議題上與中國加強合作；而7月上旬，歐盟卻推遲了原定本月與中國簽署的氣候行動聯合聲明，表示除非中國承諾更大幅度的減排目標，否則不會推進協議的簽署。這種矛盾立場，反映了歐盟在全球氣候治理中糾結。而類似情況很有可能在峰會中再次出現。

確實如習近平所判斷的，中歐關係又站在一個關鍵歷史節點，在一系列敏感背景與議題交織下，本次峰會不僅考驗着中歐間的政治互信，也檢驗着雙方對未來關係定位的戰略判斷。中方的態度是一以貫之的，這就需要歐盟作出實質性調整：堅持戰略自主，停止將經濟問題政治化，採取真正符合歐洲利益的立場。