中歐峰會｜意志力不堅定的歐盟 能踉蹌走出十字路口嗎？
7月24日上午，出席第二十五次中國—歐盟領導人會晤的歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），與習近平在北京進行了會晤。
從習近平講話來看，還是原本的論述。慣常但重要：面對加速演進的世界百年變局和變亂交織的國際形勢，中歐領導人要再次展現遠見和擔當，作出符合人民期待、經得起歷史檢驗的正確戰略抉擇。習近平判斷，中歐關係又站在一個關鍵歷史節點。未來要怎麼做呢？習近平認為：重要經驗和啟示就是相互尊重、求同存異、開放合作、互利共贏。這也是中歐關係未來發展應該堅持的重要原則和努力方向。
要加強溝通、增進互信、深化合作，這些其實都是老生重談。打了這麼久交通，歐盟自然也是清楚。但不得不說，其實這場中歐建交50周年之際的重要會晤，卻因歐方近期的一系列消極舉動而蒙上一層淡淡的陰影。會議能否達到預期效果，成為各方關注的焦點。
其實，歐盟目前局面很不利。歐盟面對愈演愈烈的地緣政治博弈與全球產業重構，當前正處在「外部承壓、內部失衡」的十字路口。一方面，特朗普保護主義強勢回歸，打破了長期以來跨大西洋關係的固有信任。美國對歐盟計劃徵收的30%進口關稅將於8月1日生效，如果雙方在僅剩的一周時間內沒能達成協議，歐盟勢必會遭受猛烈的關稅衝擊。
另一方面，歐盟在美國施壓情況下，近期頻出對華強硬政策，但自身對華產業依賴性、互補性強也是不爭的事實。因此，歐盟內部在對華議題上的立場高度分裂，政治、經濟、意識形態等多個領域相互交錯，務實合作與「制度性對抗」兩股力量正相互拉扯，令其難以形成統一明確的對華戰略。
面對困境，歐盟高層認為還是必須保持中歐戰略溝通渠道的穩定性，也必須在夾縫中尋求自己利益最大化。因此，科斯塔和馮德萊恩仍堅持來華參加中歐峰會。儘管雙方關係出現一定波動，但「談下去」是歐盟的底線。
這次訪華歐方有三大核心訴求：經貿、地緣、氣候變化。
歐盟當然是希望在關鍵經貿問題上推動中國讓步。汽車關稅問題是中歐當前最為迫切推進的經貿議題。自去年10月歐盟宣佈擬對中國產電動車徵收最高35.3%反補貼稅以來，歐方不斷通過技術性調查、程序性談判推遲決定，以謀求談判主導權。中方多次表達誠意，提出以「最低進口價格機制」替代懲罰性關稅，尋求在規則框架內達成務實解決方案，但歐盟受制於內部意見不一，反饋並不積極。此次峰會，是歐盟能否作出政治決斷、重回對話正軌的「關鍵窗口」。
稀土問題作為近期雙方經貿摩擦的焦點，也將成為此次會談的重要內容。兩周前，歐洲議會以表決的方式「譴責」中國限制稀土出口，並堅稱中方利用稀土出口對歐盟進行脅迫，並對中方針對關鍵礦物實施的出口管控表達「高度不安」。
當前，歐盟高度依賴中國資源來支撐綠色轉型和尖端製造，是否能推動中方在峰會期間「釋放穩定供應信號」，關鍵仍取決於歐盟能否放下「習慣性索取的身段」，重拾合作應有的對等與理性。
在地緣政治層面，在俄烏、巴以等地緣衝突不斷升級的背景下，歐洲對全球格局的焦慮日益上升。特別在對華關係上，歐盟亂了分寸。過去幾年，歐盟在戰略定位上頻繁引用「夥伴—競爭者—制度性對手」的三分法，但實踐中卻經常滑向「輸入美國對華框架」的路徑依賴。7月18日，歐盟通過的對俄第18輪制裁方案，更是首次將中國企業和金融機構列入清單，試圖脅迫中國讓步。此次峰會中歐仍會就地緣安全問題深入交換意見，但歐方這種制裁施壓的方式，也必然對會談產生負面影響。
最大可能取得的合作是在氣候變化問題上。將氣候變化、生物多樣性和綠色轉型列為峰會議程，可以說是歐盟精心設計的「非政治化合作錨點」。在這方面，中歐具有廣闊的合作前景，特別是在特朗普政府極度排斥綠色議題的背景下，雙方在減排、綠色轉型等領域的合作尤為重要。
但也要看到，一段時間以來，歐盟既尋求將中國定位為「全球脱碳的重要合作伙伴」，又將中國視為「清潔技術競賽中有力的競爭對手」。
例如，在今年1月的達沃斯世界經濟論壇上，馮德萊恩就曾強調歐盟需在氣候變化等全球議題上與中國加強合作；而7月上旬，歐盟卻推遲了原定本月與中國簽署的氣候行動聯合聲明，表示除非中國承諾更大幅度的減排目標，否則不會推進協議的簽署。這種矛盾立場，反映了歐盟在全球氣候治理中糾結。而類似情況很有可能在峰會中再次出現。
確實如習近平所判斷的，中歐關係又站在一個關鍵歷史節點，在一系列敏感背景與議題交織下，本次峰會不僅考驗着中歐間的政治互信，也檢驗着雙方對未來關係定位的戰略判斷。中方的態度是一以貫之的，這就需要歐盟作出實質性調整：堅持戰略自主，停止將經濟問題政治化，採取真正符合歐洲利益的立場。