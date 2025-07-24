不滿謠傳「法國第一夫人是男人」　馬克龍夫婦起訴美國右翼網紅

長期以來，坊間一直有傳聞聲稱法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的妻子、第一夫人布麗吉特（Brigitte Trogneux）是「變性人」，這也讓法國「第一夫婦」苦不堪言。《環球時報》曾在16日報道稱，布麗吉特在14日決定向法國最高法院提起上訴，要求將兩名聲稱她是「變性人」的女子定罪。而在7月23日，又有報道稱馬克龍夫婦已經起訴一名美國的右翼網上播客（Podcast）誹謗，指控她長期謠傳「布麗吉特實際上是男人」。



報道稱，被起訴的播客名叫歐文斯（Candace Owens），在Instagram、Youtube、X等社交平台總共擁有至少1700萬追蹤者，影響力巨大。馬克龍夫婦向美國特拉華州高等法院提交的起訴書表示，歐文斯發起了一場充滿謊言的「全球性的羞辱運動」，目的是宣傳她的頻道，並吸引更多「瘋狂」的粉絲。起訴書還表示，除造謠布麗吉特是「男人」外，歐文斯還宣稱布麗吉特與馬克龍的婚姻是「亂倫」——布麗吉特比馬克龍還要年長24歲。

圖為Candace Owens在2025年7月23日上傳的影片中談論法國第一夫人布麗吉特。（截圖自X@BehizyTweets）

2024年3月，當時歐文斯關於「布麗吉特是變性人」的首期節目在網絡上引起了不小的關注，而她則在社交平台上發帖聲稱：「我願意用我的整個職業聲譽來擔保，布麗吉特確實是一名男性。」歐文斯還曾自費出版一本名為《成為布麗吉特》（Devenir Brigitte）的書，專門用來「揭露布麗吉特的變性人身份」。

馬克龍夫婦在起訴書中舉例稱，歐文斯造謠稱布麗吉特出生時的「本名」是Jean-Michel Trogneux，但這其實只是布麗吉特的哥哥的名字而已。而這些謠言造成的影響就是「全球範圍內出現了（對布麗吉特的）無休無止的欺凌行為」。

歐文斯則在當地時間23號通過節目回應稱，「馬克龍夫婦對她提起的訴訟中充斥着事實性的錯誤」，是他們「絕望的公關策略」，目的是要抹黑她的人格。歐文斯的發言人還表示這場訴訟是「對歐文斯的霸凌」，是「外國政府對美國獨立記者基於憲法第一修正案所獲權利的攻擊」。

馬克龍夫婦則通過律師發表聲明稱，他們曾要求歐文斯撤回相應的誹謗言論，但歐文斯拒絕了整整三次，因此他們才提起訴訟。

「歐文斯女士的誹謗活動顯然是為了騷擾和傷害我們及我們的家人，並博取知名度和關注，」馬克龍夫婦表示，「我們給了她一切機會讓她收回這些指控，但她拒絕了。」

有法國媒體則在報道中提到，歐文斯在美國的政治立場是極端保守派，她同時也是美國總統特朗普的忠實擁躉。

據公開信息，馬克龍於1977年出生，現年48歲。布麗吉特則於1953年出生，現年72歲，曾是馬克龍的老師。兩人於2007年結婚，雙方都強調他們的戀情和婚姻是符合法律規定和社會道德的。而關於「布麗吉特是變性人」的說法則出現在2021年，最開始只是傳播並不廣的小道陰謀論消息。但這一說法的影響力隨時間推移愈來愈大，歐文斯的節目在其中起了關鍵的作用。

2025年7月9日，英國倫敦，圖為法國總統馬克龍伉儷與英國首相施紀賢伉儷在首相官邸前合影。（Getty）

2024年3月8日，馬克龍首次對「布麗吉特是變性人」的說法做了公開回應，稱這種說法「完全沒有根據」，是網絡攻擊的一個真實案例。他表示：「最糟糕的就是虛假信息和編造的劇本，人們最終會相信它們，甚至打擾你們的親密關係。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

