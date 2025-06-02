以軍向加沙糧食派發點開槍致百傷亡　「誘殺」飢民新種族滅絕策略

「美國和以色列新的種族滅絕戰略：讓民眾挨餓，用援助的承諾引誘他們，然後殺死他們。」

週日，以色列軍隊向數百名在以色列官員指揮下聚集在食品分發點的飢餓巴勒斯坦人開火，引發了國際社會的新一輪憤怒。目擊者稱，這是自上個月以色列實施由美國支持的新的人道主義計劃以來，規模最大的屠殺。

根據美聯社報道，加沙衛生官員和南部城市拉法附近現場的多名目擊者報告說，「以色列軍隊向距離以色列支持的基金會運營的援助地點約一公里（1,000 碼）的人群開火」。

設在瑞士的歐洲-地中海人權觀察組織（Euro-Med）在周日上午的一份聲明中表示，「國際社會必須立即果斷採取行動，迫使以色列終止其在加沙不人道的援助分配機制。今天，在拉法以南美國支持的援助中心附近發生了屠殺，以色列軍隊造成 220 多名飢餓平民傷亡。」該組織在援助站附近派駐了工作人員。

2025年5月30日，流離失所的巴勒斯坦人在加沙汗尤尼斯的 al Mawasi 區領取援助組織分發的食物，凸顯當地絕望情緒和對人道援助的迫切需求。（Getty）

讓他們停止這些屠殺，停止這場種族滅絕。他們正在殺害我們。

據該組織稱：

歐洲-地中海監測組織的實地小組記錄了以色列軍隊於今天（2025年6月1日，星期日）黎明向聚集在拉法赫泰勒蘇丹的數千名平民開火的場景，該地點靠近以色列軍隊建立的援助分發中心。初步數據顯示，這起攻擊造成至少31名平民死亡，其中包括兩名婦女，另有200多人受傷。仍有數人失蹤。

由於傷勢嚴重以及以色列封鎖和針對醫療設施的攻擊造成醫療系統嚴重崩潰，預計死亡人數還會上升。

2025年5月30日，以色列繼續不斷空襲加沙民居，巴勒斯坦人帶着孩子慌忙逃離現場。（路透社）

根據Common Dreams報道， 5月初，聯合國援助官員和其他人道主義救援專家對該項由以色列提出、得到特朗普政府支持的計劃發出警告，該計劃將允許一個新成立的以色列私人基金會（委婉地稱為加沙人道主義基金會）負責管理向加沙運送援助物資，並由以色列國防軍和美國僱傭兵提供安全保障。

聯合國人道主義事務協調辦公室（OCHA）發言人Jens Laerke5月9日表示：「沒有理由建立一個與任何有原則的人道主義組織的DNA相悖的制度。」

加沙人道主義基金會自上個月成立以來一直飽受爭議，被指責為以色列持續對加沙巴勒斯坦人民實施暴行的掩護。美聯社審查的一份聲明稱，該基金會週日凌晨「平安無事」地分發了16卡車的援助物資，並否認了其所謂的「有關死亡、大規模傷亡和混亂的虛假報道」。

然而，網路上發布的現場影片和目擊者的證詞卻讓這些說法看起來像是謊言：

然而，法學教授兼歐洲-地中海主席拉米·阿卜杜勒（Ramy Abdul）博士分享了殺戮和混亂現場的視頻，並表示：「美國-以色列新的種族滅絕戰略：讓民眾挨餓，用援助承諾引誘他們，然後殺死他們。」

與其他人一樣，阿卜杜勒將這一恐怖事件稱為「維特科夫大屠殺」（Witkoff Massacre），指的是特朗普的中東事務特使維特科夫（Steve Witkoff），他目前負責斡旋哈馬斯與以色列政府之間由美國發起的停火協議。

美聯社報道：

黎明前數小時，數千人前往物資發放地點。目擊者稱，當他們前往現場時，以色列軍隊命令他們解散並稍後再回來。目擊者稱，凌晨 3 點左右，當人群到達約 1 公里（1,000 碼）外的旗幟環島時，以色列軍隊開火了。



人群中的Amr Abu Teiba說：「四面八方都有砲火，有海軍戰艦、坦克和無人機。」



他說，他看到至少 10 具帶有槍傷的屍體和幾名其他受傷者，其中包括婦女。人們用手推車將死傷者送到野戰醫院。 「場面太可怕了」他說。



納賽爾醫院衛生部官員Marwan al-Hams醫生說，大多數傷者「上半身中彈，包括頭部、頸部和胸部」。許多傷者最初被送往紅十字會管理的野戰醫院，後來又被轉送到納賽爾醫院。



Drop Site News的Jeremy Scahill在周五的逐一分析中詳細指出，維特科夫通過與總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的談判，試圖「強迫哈馬斯達成一項不會結束種族滅絕的協議」，而種族滅絕仍在加沙持續進行。

在以色列上週拒絕了美國和哈馬斯談判代表均可接受的臨時措辭後，維特科夫於週六對哈馬斯提交的更新草案作出了拒絕回應，稱其「完全不可接受」。

同時，加沙全體人民繼續面臨飢荒的威脅——這一切都得到了美國的堅定支持和共謀，隨著死亡和苦難的增加，全世界的人道主義者都感到憤怒。

2025年6月1日，加沙仍接連不斷受到以色列軍方空襲，一所遭到以色列襲擊的房屋冒出火焰。（Reuters）

Reda Abu Jazar周日告訴半島電視台，她的兄弟在拉法赫的分發點試圖取回食物時被殺害。「讓他們停止這些屠殺，停止這場種族滅絕。他們正在殺害我們，」她說。

最近幾週，以色列設立的援助物資運送點發生了多起致命事件，在最近的大屠殺發生後，歐洲-地中海聯盟於週日表示，「這些事件不應被視為可以通過操作調整解決的程序問題。」

該組織繼續說：「我們必須在以色列軍隊控制加沙人道主義援助的嚴重後果，這一更廣泛背景下理解這些問題。」

令人難以置信的是，同一個被指控犯下近20個月種族滅絕罪的實體，竟然被委託去改善其所針對的民眾的人道主義狀況。

歐盟-地中海聯盟呼籲「立即終止以色列在加沙地帶的援助分配機制……因為它已經成為現場處決的場所，甚至不符合最基本的人道主義標準。」

該組織呼籲恢復聯合國主導的救援行動，「以確保安全有效地向加沙人民提供援助。」

本文轉載自Common Dreams，香港01編譯