泰國柬埔寨邊境開火：泰強調衝突遠離旅遊城市　柬稱將訴諸安理會

泰國（Thailand）與柬埔寨（Cambodia）關係急劇變差後，7月24日爆發邊境軍事衝突，泰國旅遊部長強調邊境衝突影響有限，遠離主要旅遊城市，柬埔寨則稱將要求聯合國安理會召開緊急會議，討論這次事件。



《泰國頭條新聞》報道，泰國旅遊與體育部長索拉翁（Sorawong Thienthong）表示雖然衝突涉及重型武器，並對泰國邊境部份民眾生命財產造成損失，但事發地點位於偏遠邊境地區，遠離主要旅遊城市，因此預計對整體旅遊市場影響有限。

他稱目前無論是國際遊客還是本地遊客的出行熱情均未明顯受挫，又指旅遊部已責成各府旅遊辦公室協助滯留在風險區域的遊客盡快撤離，並配合相關部門，將當地居民轉移至安全地帶，確保人身安全。

柬埔寨首相洪馬內於2023年9月6日在印尼雅加達出席第43屆東盟峰會期間，也出席第26屆東盟-中國峰會。（Pool via Reuters）

另一方的柬埔寨，據《柬中時報》指，首相洪馬內（Hun Manet，又譯洪瑪奈）致函聯合國安理會，譴責泰國發動軍事襲擊，並要求安理會召開緊急會議和制止泰國侵略行為。

洪馬內在信內譴責泰方發動「無端、預謀和蓄意」的襲擊，公然違反國際法的不侵略和和平解決爭端原則，以及《聯合國憲章》和《東盟憲章》中禁止威脅或使用武力侵害任何國家領土完整的原則。