泰國柬埔寨開火經過：先在爭議古寺外衝突　蔓延其他邊境地區

泰國（Thailand）與柬埔寨（Cambodia）軍方7月24日早上於邊境地帶駁火，雙方互相指責對方率先發動攻擊。泰方表示至少12人在衝突中死亡，並批評柬軍攻擊平民。綜合兩國軍方的說法，衝突始於泰國素林府（Surin）和柬埔寨奧多棉吉省（Oddar Meanchey）邊境的爭議領土Ta Muen Thom古寺附近，再擴大至其他邊境地點，但至於哪一方先開火，兩國各執一詞。



早在最新衝突前，泰柬關係近月已急劇轉壞，包拮5月發生泰柬軍隊在邊境爭議領土駁火事件、泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）與柬埔寨前首相、參議院主席洪森爆出通話外泄風波、再到泰軍7月16日在邊境地區巡邏遭地雷炸傷等，兩國互降外交關係等級。

至於在最新衝突中，Ta Muen Thom寺是一座11至13世紀高棉帝國時期的印度教寺廟，泰國主張該寺位於素林府境內，並長期在該地區駐軍，聲稱擁有主權。柬埔寨則根據高棉帝國的歷史邊界，認為該寺屬於其領土。

根據泰國政府和軍方24日舉行的聯合發布會，海軍少將素拉頌（Surasant Kongsiri）表示在24日早上7時35分起，柬方使用無人機偵察泰軍在Ta Muen Thom寺周邊的部署情況，並將人員調往鐵絲網前沿陣地，共有6人配備火箭筒推進至前線。

泰方指是柬軍在該寺約200米外8時20分率先開火，泰軍隨即反擊，然後交火再擴大至多個其他邊境地點。

圖為2025年3月5日一名士兵在泰柬邊境Prasat Ta Muen Thom地區站崗（NurPhoto via Getty Images）

根據《柬中時報》，柬埔寨國防部發言人同日則發布聲明，稱在清晨約6時30分，泰國軍隊違反共識，擅自進入柬埔寨領土，並登上Ta Muen Thom寺區域，隨後沿寺廟腳下多處路線滲透推進。

柬方指，至7時04分，泰方放出無人機偵察，並在8時30分開始向柬軍開火，至8時46分將攻擊範圍擴大至另一Ta Krabei古寺、「骷髏山」區域及「三角地區」，並動用戰機在柬埔寨境內一處寺廟區域空投兩枚炸彈，柬方表示「在敵軍持續升級侵略的情況下，柬軍於8時47分被迫啟動自衛反擊」。

衝突蔓延至其他邊境地點，點擊圖輯瀏覽：

衝突蔓延至其他邊境地點，泰軍批評柬軍的攻勢造成平民死亡，根據泰方所指，四色菊府Ban Phue地區一個加油站遭火箭炮攻擊，造成6名平民死亡，10人受傷。

另外在素林府Kap Choeng縣、Phanom Dong Rak縣、烏汶府南淵縣、武里喃府Ban Kruat縣等也有村落受炮火波及，造成人命傷亡或房屋設施受損。

圖為泰國柬埔寨邊境地圖，紅圈內區域為素林府（地圖截圖）

《泰國頭條新聞》指，柬方動用重型武器，如BM-21火箭炮和122毫米口徑火炮，對泰方邊境地區造成嚴重破壞。

泰方稱柬軍炮火造成泰方至少12人死亡，多人受傷。死者包括11名平民。泰方並指派出F-16戰機還擊。