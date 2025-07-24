泰國柬埔寨衝突｜柬BM-21火箭炮擊中油站 6泰平民死亡 多人受傷
撰文：ETtoday
出版：更新：
泰國與柬埔寨邊境7月24日凌晨再度爆發衝突，雙方展開激烈交火，柬方朝泰國境內發射火箭砲，導致多名平民傷亡。而泰國稱為了反擊其攻擊平民之行為，出動6架F-16戰機，摧毀2處柬軍的指揮部。
最令人震驚的是，柬方其中一枚炮彈直接擊中泰國一座加油站，當場炸毀建築物，並造成至少6名平民死亡，多名學生受傷。
點圖放大瀏覽：
+6
根據khaosod報道，泰國東北部邊境地區24日與柬軍爆發激烈交火，雙方從上午9時開始在泰國四色菊府邊境交戰，目前尚不清楚是由哪一方先開火，但現場不斷傳出槍聲與砲擊聲，且持續時間超過2小時，情勢相當緊張。
四色菊府坎他拉拉克縣（กันทรลักษ์）一間加油站遭到柬埔寨發射的BM-21火箭砲擊中，當場被炸毀，並且造成多名學生與平民受傷，至少6人罹難，當局尚未公布死者身份。而衝突仍在進行，加油站距離泰柬邊境僅20公里。
此外，泰方指出，素林府邊境一處民宅24日上午9時40分遭到柬埔寨發射的2枚BM-21火箭砲擊中，造成3名平民受到重傷，其中包含1名兒童，目前已有1人搶救不治身亡。泰國陸軍在第一時間強烈譴責此舉，並指責柬方針對平民發動攻擊的行為既暴力又違反人道原則。
【延伸閱讀】台灣情侶泰國旅遊被騙去緬甸「KK園區」 淪為血奴遭凌虐生不如死（點圖放大瀏覽）：
+19
泰國詐騙集團怎挑下手目標？中韓遊客「殺氣重」日本人好騙有原因百萬網紅雅典娜疑菲律賓遭賣豬仔 失蹤1年驚淪柬埔寨｢66號小姐｣柬埔寨詐騙營｜馬拉男慘變「豬仔」 受困半年為生存被迫吃「它」緬甸詐騙營｜台網紅失蹤半年驚揭被賣豬仔 同胞用性招待引誘赴泰
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】