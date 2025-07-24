泰國柬埔寨衝突｜柬BM-21火箭炮擊中油站　6泰平民死亡　多人受傷

泰國與柬埔寨邊境7月24日凌晨再度爆發衝突，雙方展開激烈交火，柬方朝泰國境內發射火箭砲，導致多名平民傷亡。而泰國稱為了反擊其攻擊平民之行為，出動6架F-16戰機，摧毀2處柬軍的指揮部。



最令人震驚的是，柬方其中一枚炮彈直接擊中泰國一座加油站，當場炸毀建築物，並造成至少6名平民死亡，多名學生受傷。

柬軍一枚砲彈直接擊中泰國一座加油站，當場炸毀建築物，並造成至少2名平民死亡，大量學生受傷。（影片截圖）

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根據khaosod報道，泰國東北部邊境地區24日與柬軍爆發激烈交火，雙方從上午9時開始在泰國四色菊府邊境交戰，目前尚不清楚是由哪一方先開火，但現場不斷傳出槍聲與砲擊聲，且持續時間超過2小時，情勢相當緊張。

四色菊府坎他拉拉克縣（กันทรลักษ์）一間加油站遭到柬埔寨發射的BM-21火箭砲擊中，當場被炸毀，並且造成多名學生與平民受傷，至少6人罹難，當局尚未公布死者身份。而衝突仍在進行，加油站距離泰柬邊境僅20公里。

此外，泰方指出，素林府邊境一處民宅24日上午9時40分遭到柬埔寨發射的2枚BM-21火箭砲擊中，造成3名平民受到重傷，其中包含1名兒童，目前已有1人搶救不治身亡。泰國陸軍在第一時間強烈譴責此舉，並指責柬方針對平民發動攻擊的行為既暴力又違反人道原則。

泰國柬埔寨衝突：泰國柬埔寨互控對方施襲，圖為7月24日，泰國東北部素林府（Surin）一枚火箭彈襲擊導致一棟房屋受損，前方可見血跡。（Reuters）

2025年7月24日，泰國曼谷，人們騎著摩托車經過柬埔寨大使館。此前，泰國召回了駐柬埔寨大使，並表示將驅逐柬埔寨駐泰國大使。此前，泰國士兵在兩國有爭議的邊界地區遭遇地雷攻擊受傷，近期又發生衝突。（Reuters）

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