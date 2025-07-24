俄羅斯客機墜毀48人亡　習近平向普京致慰問電

俄羅斯一架載48人、由俄航空公司Angara airlines營運的俄羅斯客機7月24日在俄遠東阿穆爾地區失去聯絡，據俄媒IFAX之後指，在阿穆爾地區發現飛機殘骸。俄媒指，初步顯示無人生還。據央視新聞消息，國家主席習近平就俄羅斯客機失事造成重大人員傷亡向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）致慰問電。



據路透社報道，俄羅斯遠東地區州長和調查人員稱，一架載有48人的安東諾夫（Antonov）An-24客機24日（週四）在準備降落時墜毀，<a href="http://!function(e,i,n,s){var t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async");" target="_blank" rel="noopener">機上人員全數罹難

這架客機於蘇聯時代製造，已有近50年歷史，其機身被一架直升機發現。

報道指，機上載有42名乘客（包括5名兒童）和6名機組人員。

調查人員表示，他們已對涉嫌違反空中交通和航空運輸規則的行為展開刑事調查，調查針對因疏忽造成兩人以上死亡的行為。

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京2025年5月8日在克里姆林宮出席簽署聯合聲明儀式（Reuters）

據央視報導，習近平在慰問電中表示：「驚悉貴國一架客機在俄羅斯阿穆爾州失事，造成重大人員傷亡。我謹代表中國政府和中國人民，對遇難者表示深切哀悼，向遇難者家屬致以誠摯慰問。」