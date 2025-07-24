談不足1小時　烏稱準備好停火願8月底前領導人會晤　俄羅斯這樣說

俄羅斯與烏克蘭就俄烏戰爭舉行的第三輪談判，7月23日下午7時（香港時間24日凌晨12時）左右於土耳其伊斯坦堡（Istanbul）契拉昂宮舉行。雙方會談不足一小時，烏克蘭代表團長之後稱，基輔已準備好停火，俄羅斯方說法則有所不同。



塔斯社在會談後稱，俄烏雙方同意交換戰俘和遭拘留的平民。烏克蘭代表團長則指，烏克蘭願意在8月底前舉行領導人會晤，俄方應展現出具建設性的態度。俄羅斯總統助理梅金斯基稱，有必要就兩國領導人會晤達成協議，兩國領導人可能會晤，但旨在簽署文件而非討論。

俄羅斯談判代表團團長梅金斯基在俄烏本輪談判結束後舉行記者會。俄方稱，俄烏第二輪會談達成的人道主義協議已全部履行完畢，雙方完成第二輪大規模戰俘交換，規模創歷史之最，俄方提議烏方組建三個線上工作組開展磋商，烏方同意考慮建立工作組的提議，俄方建議基輔宣布24至48小時短期停火，以便撤離傷員及收殮陣亡士兵遺體。

俄方另向烏克蘭提出新換俘計劃，包括雙方各自釋放至少1200名軍事人員，俄方願向烏方移交3000具烏軍陣亡人員遺體，烏軍從庫爾斯克州「撤離」的居民中，約30人尚未返家，這些平民被繼續羈留烏克蘭的原因尚不明確，俄烏前線重傷及患病人員的醫療交換機制將持續進行。

較早前，繼俄方代表團和烏方代表團抵達伊斯坦堡後，土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）、情報機構負責人卡倫（Ibrahim Kalin）以及總參謀長居拉克（Metin Cavusoglu）也已抵達現場。土耳其外長之後致開幕辭。

塔斯社引述消息人士證實，談判於23日下午7時開始。俄羅斯代表團由總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）率領，烏克蘭代表團則會由國家安全與國防委員會主席烏梅羅夫（Rustem Umerov）帶領。

圖為2025年6月2日，俄烏代表團在土耳其舉行和平談判，烏克蘭代表團由國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）帶領參加。（Reuters）

俄烏雙方早前於5月16日和6月2日在伊斯坦堡舉行2輪談判，並達成交換數千名戰俘和陣亡士兵遺體的協議，惟未在停火方面取得任何突破。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）14日曾威脅指，除非俄方在50天內達成和平協議，否則將對俄羅斯及購買其出口能源產品的國家實施「二級制裁」。