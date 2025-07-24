與馮德萊恩主持中歐領袖會晤　李強倡「升級版」出口管制對話機制

中國國務院總理李強7月24日下午在北京人民大會堂同歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）共同主持第25次中國-歐盟領導人會晤，李強談到雙方可以打造「升級版」中歐出口管制對話機制，保證中歐產供鏈穩定。



中國外交部指，李強談到歷史反複證明，每當中歐能夠相互尊重、相互理解、相互開放，雙方合作就很順暢，彼此就都受益；每當中歐之間出現隔閡、關係受到干擾，雙方合作就會遭遇阻礙，彼此就都受損。

李強與馮德萊恩2025年7月24日在會面上握手（Pool via REUTERS）

他指中歐有廣泛共同利益，沒有根本利害衝突，無論國際風雲如何變化，合作都應當是中歐關係的主基調，中方願同歐方推動經貿合作提質升級，鞏固深化貿易、投資等傳統領域合作，積極拓展人工智能、數字經濟、綠色發展等新興領域合作，取得更多成果。

他稱雙方可以打造「升級版」中歐出口管制對話機制，保證中歐產供鏈穩定，雙方要堅持通過對話磋商、加深合作，妥善解決分歧摩擦。

他希望歐方堅持市場原則，為中國企業赴歐投資提供公平、公正、非歧視的營商環境。

李強表示面對當前變亂交織的國際形勢，中歐作為全球的兩大力量、兩大市場，應當進一步密切多邊協作，共同維護多邊主義和自由貿易，抵制單邊主義、保護主義，堅定支持聯合國在全球治理中的核心地位，支持世貿組織改革發展，捍衛國際公平正義和全球經貿秩序，共促世界和平穩定繁榮。

中國-歐盟領導人會晤後，馮德萊恩2025年7月24日在北京會見傳媒（Reuters）

中國外交部指，科斯塔和馮德萊恩表示歐中都是世界重要經濟體，雙方合作關乎全球繁榮穩定，建交50年來，歐中經貿合作及人文等各領域交流日益密切，務實合作富有成果，為雙方人民帶來福祉。

他們稱歐方致力於同中國發展深化長期穩定的夥伴關係，願同中方加強對話溝通，增進相互理解，妥處彼此關切，促進貿易、投資等領域合作，加強歐中出口管制合作，共同維護產供鏈穩定，更好促進各自發展，歐方願同中方攜手應對氣候變化、保護生物多樣性等全球性挑戰，支持世貿組織在國際經貿關係中發揮核心作用，共同維護多邊主義。

會晤後，雙方共同發表《中歐領導人關於應對氣候變化的聯合聲明》。