特朗普視察聯儲局翻修工程　當面要求鮑威爾減息

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）屢向聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）施壓，當中包括聯儲局翻新工程的超支問題。特朗普7月24日罕有到訪仍在施工中的聯儲局大樓，與鮑威爾一同戴安全帽視察。當會見記者時，特朗普公開表示，希望其身旁的鮑威爾能夠減息。當被問到如果房地產開發項目超支，他會如何處置專項經理時，特朗普也站在鮑威爾身旁說：「我會解僱他。」但他又稱，解僱鮑威爾將是一個重大舉措，但沒有必要。



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近20年首次現任總統訪聯儲局 稱工程「奢華」

這是近20年來首次有在任總統正式到訪問聯儲局，時值距離聯儲局下次舉行議息會議不足一周，但外界普遍預計，聯儲局將維持基準利率不變，以觀望特朗普關稅和其他政策對經濟的影響。

特朗普24日在鮑威爾帶領下，參觀了聯儲局的翻修工程。特朗普向鮑威爾提交了一份新的成本方案，指聯儲局翻修的最終金額約為31億美元。鮑威爾則閉上眼睛搖了搖頭，然後指與聯儲局另一棟辦公大樓有關，指該大樓於5年前翻修過。

當記者問到他在今次訪問中，是否認為存在管理不善的情況時，特朗普表示，他看到的是「奢華」的情況，又指局方為保護大樓的歷史特徵，施工時在夾板上花了太多資金。但他又稱，「總是有人事後孔明，我不想成為那樣的人。」不過，他重申：「我們希望看到利率下降。」

路透社形容，特朗普此次訪問罕見，白宮於23日晚公布此行程，但未透露特朗普會否與鮑威爾會面。而聯儲局也未有回應，促媒體向就此向白宮提問。路透社稱按慣例，鮑威爾會在下次議息會議前的周四下午，與各行長進行連續通話，為會議做準備。

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聯儲局人員事先帶媒體參觀 稱關稅是成本上漲原因之一

在特朗普到訪前，聯儲局工作人員陪同一小群記者，參觀了大樓的翻新工程現場。工作人員指出，包括防爆窗在內的安全措施，是工程成本上升的重要驅動因素。該職員並稱，材料、人力成本的上揚，以及關稅的影響，都使得翻修成本高於最初的估計。

白宮副幕僚長布萊爾（James Blair）此前表示，共和黨籍的參議院銀行委員會主席斯科特（Tim Scott）也會到訪。斯科特並於23日致函鮑威爾，就翻修工程的成本和其他細節，以及鮑威爾早前的聲明提出了一連串問題。

特朗普日前會見記者時，再次批評鮑威爾是個「笨蛋」，把利率維持得太高，但會在8個月後離職。 鮑威爾的主席任期將於明年5月15日屆滿，他已多次表示不會提前離職。