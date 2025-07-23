網傳疑以AI偽造鮑威爾辭職信　共和黨議員轉發後刪除

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）屢促聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）下台之際，社交平台流傳一封宣稱出自鮑威爾的辭職信，內容指他「決定辭去聯儲局主席職務，從7月22日開始生效」。該信獲部份「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）支持者轉載，包括共和黨參議員Mike Lee。但有網民認為，該信件以AI偽造的痕跡相當明顯，Mike Lee其後也刪除有關該信的帖文。



聯儲局印章被指串錯字

網上流傳的鮑威爾辭職信稱，他為聯儲局所取得的成就感到自豪。但在這個關鍵時刻，他認為需要新的領導層來推進聯儲局的重要工作，並增強公眾對其獨立性和有效性的信心。

信中還補充說，他對美國經濟的實力和韌性，以及聯儲局工作人員的專業精神依然充滿信心。「我很感激有機會任職，並全力支持我的繼任者繼續開展重要工作，以促進充分就業和物價穩定。」

有網民認為，信件以AI偽造的痕跡很明顯，特別是聯儲局的印章，當中串字有誤。雖然共和黨參議員Mike Lee轉載一度轉發信件，但隨後以「出於謹慎考慮」為由刪除。

圖為2025年7月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）在財政部長貝森特（Scott Bessent）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）和國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）陪同下，在白宮與菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）會面。（Reuters）

連日質疑鮑威爾在聯儲局翻新工程作假證的聯邦住房金融局（FHFA）局長Bill Pulte則稱，「我相信鮑威爾很快就會辭職，但今天（7月22日）不是那一天。」

特朗普同日會見記者時，再次批評鮑威爾是個「笨蛋」，把利率維持得太高，但會在8個月後離職。 鮑威爾的主席任期將於明年5月15日屆滿，他已多次表示不會提前離職。