泰柬邊境傳再度交火　泰國4府撤離逾10萬人避難

泰國與柬埔寨7月24日在泰國素林府附近的泰緬邊境地區爆發衝突，泰國指泰方至少14死46傷，當局指至少疏散10萬名邊境居民。衝突爆發一日未停息，美媒25日指，兩國在當日清晨於邊境附近再度交火，還伴隨炮火聲。



泰國公共電視台（Thai PBS）引述泰國內政部副部長Arsit Sampanthalat指，撤離的100,672名居民分別來自泰國與柬埔寨接壤的東部4個府，包括武里南府（Buriram）、烏汶府（Ubon Ratchathani）、四色菊府（Sisaket）、素林府（Surin），他們目前已經撤離到295個避難所。

美媒引述柬埔寨將軍Khov Ly指，與對方在周五清晨再度爆發衝突，事發地位於領土具爭議性地帶的泰國素林府Ta Muen Thom寺附近，雙方日前在同一地點附近爆發首次衝突。

2025年7月24日，泰國素林府，圖為泰柬邊境衝突爆發後，泰國撤離邊境居民來到避難所避難。（Reuters）

Khov Ly還補充，柬方因衝突事件，在周四撤離4000名邊境居民。