與柬埔寨邊境開火泰國至少14死46傷　中國籲公民留意風險警示防範

泰國（Thailand）與柬埔寨（Cambodia）軍方於邊境地帶發生交火後，中國駐泰國大使館周四（24日）呼籲公民留意風險警示防範。



中國駐泰國大使館提醒在泰中國公民密切關注情勢發展變化，留意泰政府部門發佈的風險警示，加強防範。如遇緊急情況，請及時報警並與中國駐泰使館及中國駐孔敬總領館取得聯繫。

泰國衛生部表示，包括1名軍人在內，14名泰國人在與柬埔寨的衝突中死亡，另有46人受傷。

2025年7月24日，泰國與柬埔寨爆發邊境軍事衝突，圖為泰國一位於邊境地區的油站遇襲（TPBS/Handout via REUTERS）

泰國與柬埔寨軍方周四於邊境地帶發生交火，雙方互相指責對方率先發動攻擊。泰軍出動6架F-16戰機，其中一架摧毀柬埔寨一個軍事設施，又部署無人機和武裝部隊。雙方迄今已在至少6個地點發生交火。泰國軍方官員稱已關閉所有邊境檢查站。

柬埔寨國防部指控泰軍向其部隊開火，譴責泰軍「魯莽且殘暴的軍事侵略」。泰國外交部則稱，柬埔寨軍隊早上向泰軍事基地發射「重型炮火」，並襲擊包括醫院在內的民用區域。